Les familles d'accueil et responsables de résidences d'accueil à l'adulte affiliées à la CSD acceptent l'entente avec Québec

MONTRÉAL, le 1er oct. 2021 /CNW Telbec/ - Les Associations démocratiques des ressources à l'adulte du Québec (ADRAQ-CSD) et les Associations démocratiques des ressources à l'enfance du Québec (ADREQ-CSD) ont approuvé l'entente de principe, survenue avec le gouvernement du Québec plus tôt ce mois-ci, avec un taux de 97 %.

« On se réjouit de voir nos membres appuyer avec une aussi forte majorité notre nouvelle entente collective. Ça fait des années qu'on se bat pour obtenir la reconnaissance qu'on mérite et les demandes de nos membres étaient très élevées, avec raison ! Nous avons travaillé fort à la table de négociation pour obtenir une entente collective qui soit à la hauteur de notre engagement et l'appui qu'on a obtenu démontre qu'on a su livrer la marchandise », se réjouit Diane Ménard, présidente du secteur des ressources de type familial et certaines ressources intermédiaires à la CSD, elle-même responsable d'une résidence d'accueil à l'adulte.

Une entente qui bénéficiera à l'ensemble des ressources de type familial (RTF) au Québec

Grâce à leurs ententes collectives, les ADREQ-CSD et ADRAQ-CSD obtiennent des gains substantiels au regard de leur rétribution, ainsi que des gains rétroactifs depuis les années 2012-2013, afin de faire reconnaitre la valeur de leur apport auprès des personnes vulnérables hébergées dans le réseau des ressources de type familial (RTF).

« Alors que les autres organisations syndicales représentants des ressources de type familial ont rapidement signé des ententes en se contentant d'y inclure des clauses remorques, nous on s'est battu jusqu'à la fin pour obtenir une véritable entente qui reconnait notre apport à la société. C'est l'ensemble des ressources du Québec qui vont en bénéficier et ça n'aurait été jamais possible sans notre persévérance, qui a permis à la CSD de montrer sa détermination et sa combativité », de conclure Kaven Bissonnette, vice-président de la CSD et porte-parole.

À propos de la CSD

La CSD est l'une des quatre centrales syndicales du Québec. Elle représente quelque 72 000 membres qui œuvrent dans la plupart des secteurs d'activité économique du Québec. Elle est l'organisation syndicale qui représente le plus de familles d'accueil à l'enfance et responsables de résidences d'accueil à l'adulte, soit environ 4500 ressources de type familial (RTF). Celles-ci font partie de l'Association démocratique des ressources à l'adulte du Québec (ADRAQ-CSD) et de l'Association démocratique des ressources à l'enfance du Québec (ADREQ-CSD).

