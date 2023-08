Les familles canadiennes doivent améliorer la façon dont ils conservent leurs médicaments à la maison et comment ils en disposent

Un sondage démontre l'écart qui existe entre la compréhension des risques de laisser des médicaments accessibles à la maison et la prise de mesures pour prévenir de tels dangers

TORONTO, le 8 août 2023 /CNW/ - Un sondage publié aujourd'hui met en évidence les lacunes importantes en matière d'entreposage et d'élimination sécuritaires des médicaments à la maison, exposant les jeunes à des risques d'usage problématique de médicaments et d'intoxication.

Le sondage de l'Association pour la récupération des produits santé en partenariat avec Jeunesse sans drogue (JSD) Canada réalisé par Angus-Reid en juin 2023, visait aussi à mesurer la connaissance et les actions nécessaires pour prévenir les effets dévastateurs sur l'environnement de disposer des médicaments inutilisés de façon inappropriée. Le sondage a été réalisé auprès des parents de jeunes âgés de 11 à 19 ans en C.-B., au Manitoba, en Ontario, à l'Île-du-Prince-Édouard et au Québec.

Les résultats ont démontré qu'une grande majorité des parents (85%) ne placent pas leurs médicaments sous clé et hors de portée de leurs enfants sur une base régulière. Pour la plupart, ces médicaments sont accessibles aux enfants (71% sont des médicaments sous ordonnance et en vente libre et 82% sont des produits de santé naturelle).

« L'accès facile à des médicaments d'ordonnance et en vente libre, peut représenter un risque majeur pour la santé des enfants. Malheureusement, l'usage de médicaments d'ordonnance à des fins non médicales, les hospitalisations et les décès causés par un accès facile à la maison ne sont pas des cas isolés au Canada, » déclare Chantal Vallerand, directrice générale de JSD Canada. « Nous encourageons fortement les parents et autres intervenants à prendre les mesures nécessaires à la maison pour prévenir de telles situations en ayant des conversations ouvertes avec leurs jeunes sur les risques et les effets que représente l'usage inapproprié de médicaments et comment disposer de façon sécuritaire de tous les médicaments périmés ou inutilisés. »

Le sondage démontrait que la sensibilisation à ces sujets est relativement élevée - 87% des parents disent qu'ils considèrent que l'élimination sécuritaire des médicaments inutilisés est soit essentielle ou importante, et 77% sont au fait de l'impact environnemental qu'engendre une élimination inappropriée. Cependant, seulement 53% des parents ont discuté avec leurs enfants de la façon de disposer adéquatement des médicaments inutilisés, et 47% disposent de leurs médicaments de façon inappropriée.

« La sensibilisation est la première étape, et nous sommes heureux de constater que selon ce sondage les parents canadiens considèrent que de ranger de façon sécuritaire les médicaments à la maison est un enjeu important », déclare Terri Drover, directrice générale de l'ARPS. « En partenariat avec JSD, nous incitons les parents à l'importance de franchir une autre étape face à cet enjeu. Assurez-vous d'informer vos jeunes des risques réels de l'utilisation des médicaments qui ne leur sont pas prescrits et profitez des programmes de retour de médicaments pour retourner tous les médicaments inutilisés ou périmés à la pharmacie de votre quartier. »

Août est le Mois national de récupération de médicaments au Canada, une initiative qui vise à sensibiliser aux dangers que représente le fait de laisser à la portée des jeunes des médicaments périmés ou inutilisés et à encourager les Canadiens à retourner ceux-ci à la pharmacie de leur quartier pour une élimination sécuritaire pour l'environnement. Pour s'assurer que le retour de leurs médicaments se fasse simplement et en toute sécurité, les gens devraient vider les médicaments sous forme de pilules et de comprimés dans un sac transparent et garder tous les liquides, crèmes et inhalateurs dans leur contenant original tout en retirant toutes les données personnelles. Puis, retournez le tout à une pharmacie participante de votre quartier. Pour trouver une pharmacie participante, visitez le www.healthsteward.ca/fr .

Des citations en soutien :

« Au cours des dernières années, nous avons été témoins d'une augmentation importante d'intoxications volontaires avec médicaments chez les enfants de 9 à 13 ans. Il y a un besoin urgent de sensibiliser et d'informer les familles sur la nécessité de sécuriser les médicaments à la maison et, par conséquent, prévenir la consommation problématique et les intoxications graves. »

- Dre Maude St-Onge, directrice médicale, Centre antipoison du Québec.

« En tant que chef de file en matière de génériques et de biosimilaires, nous sommes fiers de pouvoir offrir à des millions de patients des médicaments de haute qualité à des prix abordables. Par conséquent, nous appuyons les pratiques responsables et durables des médicaments. L'entreposage et la gestion appropriés des médicaments sont des mesures essentielles afin d'assurer la sécurité de nos familles, de nos collectivités et protéger notre environnement. Nous encourageons tous et chacun de prendre avantage des divers programmes locaux de retour de médicaments offerts par l'ARPS. »

- Christian Ouellet, Vice-président aux affaires corporatives, Sandoz Canada.

À propos de l'Association pour la récupération des produits santé

L'Association pour la récupération des produits santé (ARPS) est une organisation nationale à but non lucratif représentant plus de 140 propriétaires de marques et fabricants, qui est responsable de la collecte et de l'élimination efficaces et sécuritaires des médicaments inutilisés et périmés ainsi que des objets tranchants médicaux usagés. Au nom des producteurs, l'ARPS gère sept (7) programmes de collecte dans quatre provinces avec le soutien de plus de 6 000 pharmacies locales agissant comme sites de collecte. Le mandat de l'ARPS consiste également à sensibiliser les consommateurs sur la responsabilité d'éliminer en toute sécurité les médicaments et les objets tranchants inutilisés afin d'éviter qu'ils soient jetés à la poubelle, versés dans les éviers, les cuvettes ou utilisés à des fins inappropriées. Depuis sa création, l'ARPS a collecté plus de 4 221 608 kg de produits pharmaceutiques et 4 677 811 kg d'objets médicaux tranchants.

À propos de Jeunesse sans drogue Canada (JSD)

Jeunesse sans drogue Canada est un organisme à but non lucratif national qui crée et diffuse des programmes de sensibilisation et d'information en matière de prévention de consommation de substances chez les jeunes. JSD sensibilise les parents aux enjeux reliés à la consommation de substances et offre des outils et des conseils pratiques pour faciliter le dialogue avec leur(s) jeunes.

Méthodologie

= 1 005 parents d'enfants âgés de 11 à 19 ans en C.-B., au Manitoba, en Ontario, à l'Île-du-Prince-Édouard et au Québec. Tous les parents étaient membres du forum Angus Reid en ligne. À des fins de comparaison seulement, l'échantillonnage de parents donnerait une marge d'erreur de +/- 3,1 points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Le sondage a été réalisé en français et en anglais.

