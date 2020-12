« La capacité de faire une transition facile et fluide de notre entreprise vers un modèle numérique sans contact, tout en faisant passer les réservations en ligne de 20 % à 90 % en une semaine révèle à quel point Lightspeed est devenu un outil indispensable pour soutenir les PME en 2020 », a déclaré Del Ratcliffe, propriétaire de cinq entreprises de gestion de terrain de golf en Caroline du Nord et client de Lightspeed. « Ça illustre aussi les excellentes perspectives pour la croissance continue de l'industrie du golf en 2021, alors que les propriétaires de terrains demeurent agiles et compétitifs dans l'industrie en pleine évolution. »

Plus de 1 000 terrains de golf au monde utilisent maintenant Lightspeed. À la suite d'une année de signatures d'entente marquantes avec des terrains de golf de prestige comme Landscape Golf Management , ces nouvelles données illustrent l'impact positif important de Lightspeed pour les commerces indépendants, particulièrement dans le secteur du golf et des magasins de sport, en aidant les propriétaires d'entreprise à créer des expériences clients sécuritaires, uniques et personnalisables qui contribuent à fidéliser leur clientèle.

À propos de Lightspeed

Présente dans une centaine de pays, Lightspeed (NYSE etTSX : LSPD) propose des plateformes de commerce infonuagique omnicanal aux petites et moyennes entreprises complexes. Ses systèmes de point de vente intelligents, extensibles et fiables offrent une solution globale qui propulse l'innovation et la transformation numérique au sein des industries du commerce de détail, de la restauration et du golf. Sa suite de produits permet aux PME d'effectuer des ventes dans plusieurs canaux, de gérer les transactions, de traiter avec les consommateurs, d'accepter les paiements et, au final, d'assurer la croissance de leur entreprise.

Établie à Montréal, au Canada, Lightspeed jouit de la confiance des meilleurs commerces et restaurants locaux au monde, où les consommateurs mangent, magasinent et se divertissent. Lightspeed compte du personnel au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie.

Pour de plus amples renseignements, visitez le www.lightspeedhq.com

Dans les médias sociaux : LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube et Twitter

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des déclarations prospectives, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles de la direction de la Société et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U. S. Sécurities and Exchange Committee, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov. Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'elles soient fondées sur certaines présomptions que la Société juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les déclarations prospectives faites par la Société. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces déclarations prospectives, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

SOURCE Lightspeed POS Inc.

Renseignements: Bradley Grill, Lightspeed POS Inc., [email protected]

Liens connexes

https://www.lightspeedhq.com