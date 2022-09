Les experts exhortent les élus à se servir du déploiement du système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants comme d'une occasion de verdir les espaces et d'intégrer l'éducation à l'environnement aux programmes éducatifs

MONTRÉAL, le 13 sept. 2022 /CNW Telbec/ - À l'issue du Summer Institute on Early Childhood Development (Institut d'été), organisé récemment par le Atkinson Centre de l'Université de Toronto, en partenariat avec l'Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants de l'Université de Montréal, les experts incitent les gouvernements à intégrer des solutions vertes dans le nouveau système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

L'événement a réuni 25 experts dans les domaines de l'action climatique, des savoirs autochtones, de l'urbanisme, de l'ingénierie verte ainsi que de l'apprentissage précoce et de la durabilité, afin d'échanger sur la responsabilité et l'action climatique en petite enfance.

Les participants s'accordent à dire qu'il est urgent d'agir et que le financement fédéral annoncé pour l'expansion des services de garde constitue une occasion unique de le faire.

Au cours des 5 prochaines années, les Ententes pancanadiennes pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants (AGJE) fourniront un investissement de 27 milliards de dollars pour permettre l'établissement d'un système national d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. À cela s'ajoutent des fonds destinés à l' Apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones , un Fonds d'infrastructures à hauteur de 625 millions de dollars, et de l'argent destiné à améliorer l'accès des personnes handicapées aux services de garde à l'enfance.

Les objectifs climatiques du Canada DOIVENT être reflétés dans les dépenses, les politiques et les pratiques de ces ententes, y compris la législation fédérale en instance sur les services de garde éducatifs à l'enfance.

« Ce financement offre une occasion sans précédent d'intégrer des solutions vertes dans la construction d'un nouveau programme social », déclare Emis Akbari, chercheure principale en politique de la petite enfance au Atkinson Centre.

Que doivent faire les gouvernements?

Les participants à l'Institut d'été se sont entendus sur une note d'orientation comprenant cinq principales demandes aux élus :

Intégrer les objectifs climatiques dans tous les secteurs et dépenses publiques; Intégrer la durabilité et l'apprentissage pro-environnemental aux programmes de la petite enfance; Bâtir des relations et des partenariats réciproques avec les dirigeants autochtones; intégrer l'apprentissage basé sur la terre dans les programmes éducatifs; Faire de l'action climatique et la durabilité une priorité absolue dans la planification urbaine et la conception des installations de services de garde; Adopter une approche d'équité dans toutes les décisions politiques.

« Cette crise a des répercussions sur toute notre planète et sa population, mais les jeunes enfants sont touchés de manière disproportionnée. Les enfants racisés et socialement et économiquement défavorisés subissent des retombées négatives plus grandes », ajoute Isabelle Vinet, Directrice générale de l'Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants.

L'Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants synthétise les connaissances scientifiques les plus récentes sur le développement des jeunes enfants (0 à 5 ans).

L'Atkinson Centre for Society and Child Development est un centre de recherche qui s'engage à utiliser les meilleures données disponibles sur le développement des jeunes enfants afin d'éclairer le discours public, les politiques publiques et l'apprentissage professionnel des personnes qui travaillent auprès de jeunes enfants.

