QUÉBEC, le 16 août 2021 /CNW/ - Les experts de Hill+Knowlton Stratégies (H+K) en matière d'affaires publiques, de défense des intérêts, de numérique, de recherche et de conseils aux entreprises sont disponibles pour effectuer des commentaires et des analyses médiatiques pendant l'élection fédérale canadienne de 2021. L'équipe est composée d'experts chevronnés provenant de partout au pays, de diverses disciplines et d'horizons divers, partisans ou non.

Pendant l'élection, H+K administrera un sondage national sur la réputation des chefs de partis fédéraux et de leur parti afin d'identifier les forces et les faiblesses de chacun d'entre eux. La recherche se concentrera sur les électeurs indécis et démontrera les opportunités qui existent pour les partis et leur chef respectif. La recherche révélera, par exemple, quel dirigeant fédéral obtient le plus la confiance des électeurs indécis et où se situent les écarts de perception entre les chefs et leur parti.

En plus de discuter de la recherche, les experts de chez H+K sont disponibles pour fournir des analyses sur les stratégies numériques, les implications de la campagne pour les entreprises, les priorités provinciales du Québec, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, ainsi que les enjeux nationaux à fort impact.

Données sur la réputation:

H+K administre des sondages auprès d'un échantillon statistiquement pertinent et représentatif de Canadiens afin de déterminer la réputation des chefs de partis fédéraux et de leur parti. Les résultats de cette recherche permettront de déterminer les forces et les faiblesses de la réputation de chaque parti et de son chef, ainsi que les questions qui sont les plus importantes pour les Canadiens. La recherche peut également montrer des divergences entre les perceptions du chef de parti et du parti même en tant qu'institution. Par exemple, il se peut que les gens aient certaines perceptions du Parti conservateur du Canada, mais d'autres perceptions de Erin O'Toole. Ce sondage permettra d'évaluer les tendances politiques des Canadiens et, ce faisant, de démontrer les possibilités qui existent pour les partis et leur chef parmi les électeurs indécis.

La réputation des partis et des chefs de partis fédéraux sera évaluée grâce à Reputation+ de H+K, un cadre qui a été validé par des experts internationaux en gestion de la réputation. Toutes les données seront compilées et accessibles dans le tableau de bord Reputation+, qui pourra être présenté au public lors d'apparitions médiatiques télévisées ou vidéo ou encore via des illustrations dans des articles imprimés ou en ligne. En présentant les données dans le tableau de bord Reputation+, le public pourra interagir avec les données et les segmenter. Cela permettra à toutes les parties prenantes intéressées de voir les enjeux qui les intéressent en fonction de caractéristiques démographiques spécifiques, démontrant ainsi l'importance des communications et des messages personnalisés.

Experts du Québec :

Pierre Tremblay | Affaires québécoises Québec : Pierre a occupé divers rôles au sein de la Coalition avenir Québec (CAQ) et de son prédécesseur, l'Action démocratique du Québec (ADQ), pendant plus de 12 ans. Il a notamment été directeur de cabinet adjoint du ministre des Transports du Québec et directeur de cabinet du leader parlementaire de la CAQ dans l'opposition pendant toute la 41e législature de l'Assemblée nationale du Québec.

Josiane Hébert | Affaires québécoises (interventions en français seulement) : Josiane Hébert a une connaissance approfondie des rouages des organismes gouvernementaux municipaux, provinciaux et fédéraux du Québec. Auparavant, elle a été attachée de presse et directrice adjointe au cabinet d'un ministre du Travail et d'un ministre des Transports et a occupé des postes à la direction de la recherche et des communications de l'aile parlementaire du Parti libéral du Québec à l'Assemblée nationale. Elle a été interviewée sur son travail de lobbyiste et est souvent appelée à commenter l'actualité politique dans les médias québécois.

À propos de Hill+Knowlton Stratégies

Hill+Knowlton Stratégies Canada (H+K) offre des services-conseils en communication à des clients tant au niveau local, national qu'international à partir de ses 8 bureaux à travers le pays. L'agence travaille avec ses clients pour résoudre des enjeux de communication complexes, pour mener des campagnes reconnues et vise l'innovation continue dans l'industrie.

H+K offre une connaissance approfondie dans divers secteurs et une expertise en relations publiques et en affaires publiques, avec des spécialistes dans une vaste gamme de secteurs : santé + bien-être, technologies, gouvernement + secteur public, énergie + industries, produits de consommation emballés, services financiers + professionnels + alimentation + boissons, commerce de détail + loisirs et sports. Hill+Knowlton Strategies Inc. possède des bureaux dans plus de quarante pays ainsi qu'un vaste réseau d'associés, et est membre de WPP (NASDAQ: WPPGY), l'une des plus importantes entités mondiales de services de communication.

