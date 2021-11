Les excuses du PDG d'Air Canada ne suffisent pas!

La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal invite la population à manifester devant le siège social d'Air Canada

MONTRÉAL, le 5 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB) de Montréal exige plus que des excuses de la part du président-directeur général d'Air Canada, Monsieur Michael Rousseau. Elle invite la population à se réunir pacifiquement devant le siège social d'Air Canada à Montréal au 7373, boul. de la Côte-Vertu Ouest, le 13 novembre prochain à 13 h, afin de réclamer le départ du grand patron de l'entreprise.

La SSJB rappelle au conseil d'administration de la compagnie aérienne que leur Plan d'action linguistique 2020-2023 stipule que: « Air Canada est fière de fournir des services dans les deux langues officielles et fait preuve d'un véritable leadership parmi les grandes entreprises canadiennes en matière de promotion du bilinguisme ». La SSJB demande donc aux membres du conseil d'administration de la plus importante compagnie de transport aérien au Canada dont le siège social est à Montréal d'agir en concordance avec le plan linguistique de la Société qu'ils dirigent.

Ne faisant preuve d'aucun véritable leadership en matière de bilinguisme, Monsieur Rousseau s'inscrit en faux contre sa propre politique linguistique. En tant qu'unilingue anglophone, il ne peut plus assumer le poste de président-directeur général. Nous invitons le conseil d'administration à agir de façon responsable et cohérente en retirant Michael Rousseau du poste qu'il occupe tant et aussi longtemps qu'il ne maîtrisera pas la langue française, langue commune et officielle du Québec. Il en va du respect de l'entreprise envers ses partenaires, ses employés, sa clientèle et envers la nation québécoise.

Selon Marie-Anne Alepin, présidente de la SSJB, « le fait qu'il soit possible pour une personne unilingue anglaise d'accéder au plus haut poste de direction d'une compagnie canadienne dont le siège social est chez nous au Québec dépasse l'entendement. Soyons nombreux le 13 novembre prochain à réclamer le respect du français chez nous ! ».

La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal se porte à la défense de la fierté de la nation québécoise, depuis 1834.

SOURCE Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal

Renseignements: Renseignements et demandes d'entrevues : Marilou Alarie, (514) 979-7485, [email protected]

