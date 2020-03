Les examens NCLEX® reprendront à capacité limitée le 25 mars 2020

CHICAGO, 24 mars 2020 /CNW/ - Les examens NCLEX RN® et NCLEX PN® reprendront de façon restreinte aux 60 centres d'examen Pearson VUE le 25 mars 2020. D'autres sites seront ajoutés dès le 28 mars. Ces endroits ont été choisis en raison de leur proximité avec les grandes régions métropolitaines du Canada et des États-Unis.

La décision de rouvrir ces centres démontre qu'il y a un besoin sans précédent pour les infirmières et les infirmiers, et à quel point ces personnes sont importantes pour le système de soins de santé alors que sévit la pandémie mondiale. NCSBN et Pearson VUE savent que leur apport est essentiel pour qu'un plus grand nombre de membres du personnel infirmier puissent occuper un emploi.

Conformément aux directives du CDC en matière de distanciation sociale, les candidats NCLEX devront se soumettre à un examen de dépistage pour pouvoir accéder au test. De la même manière, l'état de santé du personnel du centre d'examen sera aussi vérifié avant qu'il puisse se mettre au travail. Les centres d'examen seront abondamment nettoyés et désinfectés entre chaque candidat, notamment tous les objets auxquels il a accès ou utilise.

Tout en préservant l'intégrité psychométrique des examens NCLEX, la durée maximale du test sera écourtée à quatre heures afin de permettre l'évaluation du plus grand nombre de candidats chaque jour. Les éléments du prétest et la section expérimentale spéciale de prochaine génération NCLEX seront retirés. Cependant, les degrés de difficulté ainsi que les seuils de réussite ne sont pas modifiés.

Une foire aux questions est publiée à l'adresse ncsbn.org (https://www.ncsbn.org/14428.htm). Les candidats peuvent fixer un rendez-vous à l'adresse Pearsonvue.com/nclex.

Davantage de centres d'examen seront ouverts dès que possible selon la disponibilité du personnel. Il faudra aussi résoudre les problèmes de logistique liés à l'approvisionnement et trouver comment appliquer les directives du gouvernement.

À propos du NCSBN

Fondé le 15 mars 1978 en tant qu'organisme à but non lucratif indépendant, le NCSBN a été créé pour alléger le fardeau qui pèse sur les gouvernements des États et rassembler les organismes de réglementation des soins infirmiers (NRB) afin qu'ils se concertent et agissent ensemble pour régler des problèmes d'intérêt commun. Aujourd'hui, il s'agit de l'une des voix les plus prépondérantes de la planète en matière de réglementation.

On compte parmi les membres du NCSBN des NRB des 50 États, du District fédéral de Columbia et de quatre territoires américains, c'est-à-dire les Samoa américaines, Guam, les îles Mariannes du Nord et les îles Vierges. Trois membres utilisent les examens du NCSBN. On compte également 27 membres associés qui sont soient des NRB ou des organismes de réglementation dûment habilités d'autres pays ou territoires.

Mission : NCSBN prend en charge et soutient les organismes de réglementation des soins infirmiers afin qu'ils s'acquittent de leur mandat, qui consiste à protéger le public.

Les déclarations et les opinions exprimées dans les présentes sont celles de la NCSBN et non de leurs membres individuels.

