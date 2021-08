Les examens de la vue devraient faire partie de la nouvelle routine de la rentrée scolaire : Société canadienne d'ophtalmologie

TORONTO, le 26 août 2021 /CNW/ - Après une année scolaire non conventionnelle d'apprentissage virtuel, les enfants devraient retourner en classe le mois prochain. Pour bien commencer l'année scolaire, la Société canadienne d'ophtalmologie rappelle aux parents que les enfants devraient effectuer un examen complet de la vue. Selon un récent sondage de la Société canadienne d'ophtalmologie, l'augmentation importante du temps passé devant des écrans pendant la pandémie a fait en sorte qu'un tiers (34 %) des Canadiens ont subi une détérioration de la vue, une sécheresse oculaire ou d'autres changements de la santé oculovisuelle.

« Nous avons noté que la durée prolongée devant des écrans est un facteur clé de l'augmentation des conditions comme la myopie - y compris chez les enfants - et qu'il est donc important de surveiller de près la vue pour déceler tout changement, même à un jeune âge », déclare le Dr Colin Mann, président de la Société canadienne d'ophtalmologie. Étant donné que la vision joue un rôle crucial dans la réussite scolaire, le maintien d'une bonne santé oculovisuelle devrait être une priorité, et le début de l'année scolaire est un bon moment pour faire tester les yeux des enfants. »

Malgré la moitié des Canadiens (49 %) qui croient qu'un temps d'écran trop long peut causer la myopie chez les enfants et les adultes, la moyenne des heures passées devant des écrans par jour a augmenté de plus d'une heure depuis la COVID-19, passant de 6,5 à 7,8 par jour. Cette augmentation à particulièrement été marquée chez les 18-34 ans. Bien que la moitié (51 %) des répondants s'attendent à ce que leur temps d'écran et celui de leur famille diminuent après la pandémie, 37 % n'y croient pas.

En plus de d'effectuer des examens de la vue régulièrement, protéger les yeux de nos enfants est un facteur clé dans le maintien de leur santé oculaire. Cela comprend le port régulier de lunettes de soleil appropriées pour protéger les yeux contre les rayons UV nocifs. La majorité des Canadiens comprennent l'importance de la protection contre les rayons UV pour les enfants, mais une petite portion des Canadiens (9%) croit que les enfants n'ont pas autant besoin de lunettes de soleil que les adultes. Les lésions oculaires liées au soleil sont très fréquentes chez les enfants parce qu'ils ont une lentille oculaire plus claire qui ne protège pas autant leur rétine.

Afin d'assurer la protection des yeux de leurs enfants et de maintenir leur santé oculaire, les parents peuvent suivre les conseils suivants :

Lunettes de sport/de sécurité : La protection des yeux devrait être une priorité pendant les sports de la rentrée et d'autres activités. Les lunettes de sport ou de sécurité protègent les yeux des enfants contre les ballons volants ou les débris volants qui peuvent entraîner des blessures oculaires graves.

Protection UV : Le port de lunettes solaires protégera les yeux de vos enfants des rayons UV. Les parents devraient prioriser les lunettes solaires qui offrent une protection UV à 100% ou UV400. S'il est difficile d'amener votre enfant à porter des lunettes de soleil, optez pour un chapeau qui protège les yeux ou une casquette.

Lentilles de transition : Si votre enfant porte des lunettes de prescription, les lentilles de transition sont une bonne option. Elles permettent à votre enfant de porter une paire de lunettes pour la vue qui protège aussi sa santé oculaire lorsqu'il est à l'extérieur.

Examens réguliers de la vue : Les examens de la vue avec votre ophtalmologiste ou professionnel de la vue sont recommandés annuellement, ou tous les deux ans. Des examens de santé réguliers pour les enfants favorisent la détection précoce et le traitement des problèmes de vision et des maladies oculaires majeures.

Pour plus d'informations et pour faire un test en ligne rapide conçu pour vous informer rapidement s'il y a un problème important avec votre acuité visuelle, visitez le site seethepossibilities.ca.

