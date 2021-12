Les évêques du Canada, l'Assemblée des Premières Nations, le Ralliement national des Métis et l'Inuit Tapiriit Kanatami présentent une mise à jour sur la délégation qui se rendra à Rome

OTTAWA, ON, le 7 déc. 2021 /CNW/ - Après une évaluation minutieuse de l'incertitude et des risques pour la santé entourant les voyages internationaux au milieu de la récente propagation de la variante Omicron, les évêques du Canada, l'Assemblée des Premières Nations, le Ralliement national des Métis et l'Inuit Tapiriit Kanatami ont décidé conjointement de reporter la délégation qui devait se rendre au Vatican en décembre 2021 à la première occasion en 2022.

Bien que déchirante, la décision de reporter a été prise au terme d'une consultation auprès des délégués, des membres de leurs familles, des dirigeants communautaires, des responsables de la santé publique et des dirigeants de chacun des trois organismes autochtones nationaux. Le risque d'infection et l'évolution imprévisible de la situation mondiale constituent une menace trop importante en ce moment, surtout pour les délégués âgés et les personnes qui habitent dans des communautés éloignées.

Nous sommes réconfortés par le souci exprimé par le Saint-Siège que la sécurité de la délégation soit prise en considération avant de procéder avec le voyage. Il est également important de noter que la délégation est reportée et non annulée.

Actuellement, les spécialistes mondiaux de la santé étudient encore la transmissibilité de la variante Omicron. Au fur et à mesure que de plus amples renseignements seront disponibles, nous continuerons à évaluer la faisabilité du voyage, en suivant de près les conseils du gouvernement canadien et des autorités internationales compétentes.

Notre engagement commun à cheminer ensemble vers la guérison et la réconciliation demeure ferme. Nous comprenons que le Saint-Siège est déterminé à reporter cette visite dans la nouvelle année et nous attendons avec impatience l'occasion qui se présentera aux aînés autochtones, aux gardiens du savoir, aux survivants des pensionnats et aux jeunes de participer à des rencontres privées avec le pape François.

