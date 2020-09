TORONTO, le 8 sept. 2020 /CNW/ - Alors que les étudiantes et les étudiants retournent en classe cette semaine dans des circonstances qui sortent de l'ordinaire, ils/elles voient le besoin urgent de repenser notre système d'éducation postsecondaire. Les étudiantes et les étudiants postsecondaires retournent en classe (principalement dans un format virtuel) après un été d'insécurité sur le plan de l'emploi, un soutien financier insuffisant et l'annulation d'un programme fédéral qui a laissé pour compte des dizaines de milliers d'étudiant-e-s.

« Les étudiantes et les étudiants renouvellent leur appel pour un accès exempt de tout obstacle à l'éducation postsecondaire à la lumière des impacts de la pandémie de COVID-19 et reconnaissant le besoin urgent de s'attaquer au racisme à l'endroit des Noirs et des Autochtones sur nos campus, » de dire Kayla Weiler, représentante pour l'Ontario de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants. « Parmi les nombreux obstacles auxquels les étudiantes et les étudiants marginalisés (es) se retrouvent confronté (es) de manière disproportionnée, mentionnons le coût élevé de l'éducation postsecondaire. »

La pandémie de COVID-19 est venue exposer les pièges d'une dépendance des institutions à l'endroit des droits de scolarité, en particulier ceux que versent les étudiantes et les étudiants étrangères (ers). Pendant ce temps, l'évidence du racisme à l'endroit des Noirs et des Autochtones exige un changement urgent afin que toutes les institutions servent mieux les gens marginalisés.

Alors que les étudiantes et les étudiants en Ontario entreprennent une année comme nulle autre, ils demandent une aide d'urgence et relancent le gouvernement provincial en lui demandant la gratuité scolaire. Ils exigent, en matière d'éducation postsecondaire, une stratégie durable qui vise à éliminer les droits de scolarité en augmentant le financement public.

Ces demandes entrent dans le cadre de la campagne l'Éducation pour tous, qui enjoint le gouvernement ontarien de :

Réduire immédiatement les droits de scolarité pour l'année scolaire 2020-2021;

Augmenter le nombre de subventions et non de prêts; et

Accroître le financement public pour ainsi éliminer gratuitement les droits de scolarité pour tous les étudiantes et étudiants.

« Les étudiantes et les étudiants doivent composer non seulement avec la crise actuelle que suscite la pandémie de COVID-19, mais également avec la crise que suscite le sous-financement depuis plusieurs décennies et la privatisation de l'éducation postsecondaire, » déclare Sébastien Lalonde, président de la Fédération canadienne des étudiant-e-s - Ontario.

Les étudiantes et les étudiants pressent le gouvernement ontarien d'apporter une aide d'urgence aux étudiants et aux étudiants et d'investir dans une stratégie à long terme pour faire en sorte que l'éducation postsecondaire soit gratuite et accessible pour tous.

