TORONTO, le 2 févr. 2021 /CNW/ - La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario (FCEE-O) est très préoccupée par la nouvelle selon laquelle l'Université Laurentienne a demandé la protection des tribunaux en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

L'Université Laurentienne est une institution vitale qui dispense un enseignement de qualité à plus de 9 000 étudiantes et étudiants qui poursuivent des études en vue de devenir infirmières et infirmiers, chercheuses et chercheurs, enseignantes et enseignants, travailleuses et travailleurs sociaux et bien plus encore. De plus, elle compte plus de 850 professeures et professeurs et employées et employés qui s'efforcent chaque jour de poursuivre la mission cette institution. L'Université Laurentienne est également connue pour son mandat triculturel et, en particulier, pour son centre d'apprentissage et de recherche autochtone. Ces programmes sont maintenant confrontés à des réductions de financement qui représentent une perte majeure pour les collectivités locales qui bénéficient des travaux de ce centre. Les collectivités du Nord prospèrent grâce aux débouchés éducatifs et professionnels qui sont rendus possibles par l'Université. La nouvelle en provenance de l'Université Laurentienne doit servir de signal d'alarme au gouvernement provincial. Les établissements d'enseignement postsecondaire de l'Ontario sont sous-financés et ne peuvent plus faire les frais de mesures d'austérité.

« La pandémie de COVID-19 a mis en évidence le sous-financement de longue date de l'éducation postsecondaire en Ontario, et nous commençons à en voir les effets désastreux. Nous sommes très préoccupés par les conséquences pour les étudiantes et étudiants du Nord et de toute la province », a déclaré le président de la FCEE-O, Sébastien Lalonde. Alors que les étudiantes et étudiants de l'Ontario paient déjà les frais de scolarité les deuxièmes plus élevés au Canada, le financement public des établissements d'enseignement postsecondaire est passé d'un financement public à une aide publique, ce qui a eu pour effet d'exercer une pression financière sur des établissements comme l'Université Laurentienne.

Une éducation postsecondaire solide est pourtant un élément fondamental du rétablissement de notre économie. La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario exhorte le gouvernement provincial à veiller à ce que les étudiantes et étudiants ne soient pas oubliés dans la pandémie et à ce qu'un enseignement postsecondaire de qualité et accessible à l'ensemble des étudiantes et étudiants soit maintenu à l'Université Laurentienne.

La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario est l'organisation étudiante la plus ancienne et la plus importante de la province, représentant plus de 350 000 étudiantes et étudiants dans des collèges et universités de toutes les régions de l'Ontario.

