SINGAPOUR, 9 juillet 2020 /CNW/ - Mundipharma a annoncé aujourd'hui que les tests de laboratoire, menés à la Duke-NUS Medical School de Singapour, ont confirmé l'efficacité de ses produits antiseptiques BETADINE® contre le nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) qui est à l'origine de la maladie COVID-19.

En effet, les tests ont démontré la forte activité virucide in vitro de la BETADINE®, qui tue 99,99 % du virus SRAS-CoV-2 en 30 secondes. Voici les produits soumis aux tests : les produits antiseptiques BETADINE®, à savoir la solution (10 % de PVP-I), le nettoyant pour la peau (7,5 % de PVP-I), le gargarisme et le rince-bouche (1,0 % de PVP-I) et le vaporisateur pour la gorge (0,45 % de PVP-I).

L'étude de recherche a été publiée dans la revue Infectious Disease and Therapy Journal, une revue prestigieuse, le 8 juillet 2020.

Raman Singh, chef de la direction de Mundipharma, a commenté : « Ces résultats s'accordent avec notre conviction que les produits antiseptiques BETADINE®, dès lors qu'on s'en sert comme il se doit, conjointement avec d'autres formes de traitement préventif, y compris l'EPI, peuvent contribuer à limiter la propagation des infections, notamment la COVID-19. »

« Cela donne également au monde médical et aux consommateurs l'assurance scientifiquement fondée que le produit qu'ils utilisent constitue une défense éprouvée contre la COVID-19 », a-t-il ajouté.

L'étude menée à Duke-NUS a été parachevée par les tests en laboratoire réalisés au Centre de recherche et d'éducation sur les maladies infectieuses tropicales (TIDREC) de l'Université de Malaya, en Malaisie, en ce qu'ils ont également démontré une forte activité virucide in vitro, le produit BETADINE® Gargarisme et rince-bouche (1,0 % PVP-I) ayant tué 99,99 % du virus du SRAS-CoV-2 en 15 secondes. L'étude du TIDREC, reconnue par le British Dental Journal (BDJ) que publie Springer Nature au nom de la British Dental Association a été publiée sous forme de lettre le 26 juin 2020.

Auparavant, les produits antiseptiques BETADINE® à base de polyvidone iodée (PVP-I) ont prouvé leur efficacité in vitro contre de nombreux types de virus, notamment les coronavirus qui ont provoqué des épidémies majeures telles que le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). La gamme d'antiseptiques BETADINE® contient de la polyvidone iodée (PVP-I), qui est très efficace contre un large ensemble de de micro-organismes, notamment les bactéries, les virus et les champignons, et qui est généralement utilisée dans les hôpitaux.

Mundipharma, étant un réseau de sociétés associées indépendantes, entités privées couvrant les marchés pharmaceutiques mondiaux, est un bel exemple d'une société qui fournit avec constance des produits de haute qualité tout en respectant les valeurs qui la constituent. En accord avec notre mission, qui est de soulager la souffrance des patients atteints de douleurs d'origine cancéreuse et non cancéreuse, nous veillons également à améliorer sensiblement leur qualité de vie. Cet engagement anime aussi Mundipharma dans ses efforts de faire bénéficier aux patients souffrant de maladies graves et invalidantes de solutions de traitement innovantes dans les domaines thérapeutiques tels que la douleur, l'oncologie et les soins infirmiers connexes, l'ophtalmologie, les maladies respiratoires et les soins de santé grand public.

La gamme de produits BETADINE®, depuis plus de 60 ans, a la confiance des hôpitaux et des consommateurs du monde entier pour prévenir et traiter les infections. Ces dernières années, Mundipharma l'ayant élargie, la gamme de produits BETADINE® comprend les lignes de produits à base de polyvidone iodée et non polyvidone iodée destinés à la prévention, au traitement et au maintien d'une série d'affections, allant des infections des voies respiratoires supérieures aux infections de plaies, de l'hygiène et des infections féminines aux épidémies, en passant par l'hygiène personnelle et des mains. Des études in vitro et cliniques ont démontré que BETADINE® polyvidone iodée tue un large éventail de bactéries, de virus et de champignons, y compris des souches résistantes aux antibiotiques.

