Les États-Unis demeurent, selon Sweetome et Hurun, la première destination de l'investissement chinois

Les États-Unis offrent, en termes d'investissement immobilier à l'étranger, le retour sur capital investi (RCI) le plus élevé

Les États-Unis coiffent également la liste en étant la destination la plus prometteuse pour l'émigration (79 %), suivis du Canada (29 %)

(29 %) 46 % des Chinois fortunés (HNWI) souhaitent envoyer leurs enfants étudier aux États-Unis, suivis du Royaume-Uni (39 %) et du Canada et de l'Australie classés, respectivement, troisième et quatrième.

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 9 septembre 2019 /CNW/ -- Sweetome, l'un des principaux groupes d'hébergement, d'exploitation et de gestion partagés, et l'Institut de recherche Hurun (Hurun Research Institute) ont publié l'Indice mondial des prix des maisons Sweetome Hurun pour le premier semestre 2019 (en anglais). Selon cette étude, les États-Unis demeurent, avec 19 villes sur les 50 répertoriées, Washington y étant pour la première fois, mais deux villes de moins qu'en 2018, la première destination des investisseurs immobiliers chinois.

Les partenaires ont également publié le Sweetome Hurun China HNWI Global Property ROI (le RCI de l'immobilier mondial Sweetome Hurun pour les Chinois fortunés), le retour sur capital investi calculé sur la base du montant de la hausse annuelle des prix des logements, du taux de rentabilité des loyers et du taux de croissance en devise locale par rapport au RMB au cours de la période de 12 mois se terminant le 30 juin 2019.

Destinations préférées pour les achats de propriété à l'étranger

Los Angeles a décroché la première place pour la cinquième année consécutive, suivie de New York et Boston, classées deuxième et troisième, et de San Francisco et Seattle à égalité en quatrième position. Londres se classe au sixième rang, suivie de Vancouver et Toronto.

Rentabilisation maximale de l'investissement immobilier

Avec plus de 540 millions de logements inscrits et exerçant son activité au Canada et aux États-Unis, Sweetome possède à la fois un riche portefeuille immobilier et une expérience mûre de la gestion des opérations immobilières.

« Le secret de l'investissement immobilier consiste à limiter autant que possible le taux d'inoccupation. Pour maximiser le retour sur capital investi, les investisseurs devraient envisager un investissement locatif à court ou à long terme, en offrant des logements vacants comme destinations de vacances, assurant ainsi des revenus constants », explique David Ye, chef du du bureau Amérique du Nord de Sweetome.

Sweetome, alliant des pratiques de gestion normalisées et des formats de service flexibles, assure la gestion des maisons dans le respect des normes les plus élevées. Sans modifier en rien les droits de propriété des titulaires, Sweetome offre aux clients, en voyage d'affaires et en vacances, des services de location de chambres et augmente le retour sur investissement en revalorisant les maisons inoccupées.

À propos de Sweetome Group

Le groupe Sweetome, important groupe d'hébergement, d'exploitation et de gestion partagés, s'est donné pour mission de mettre à la disposition des touristes désireux de trouver un logement chaleureux et agréable en voyage. Notre offre de solutions, y compris les services de gestion locative à court et à long terme, s'adresse également aux propriétaires de maison, les aidant à rehausser la valeur des actifs et à répondre aux besoins personnalisés des clients. Sweetome exploite plus de 54 000 maisons de vacances en location dans plus de 280 destinations.

À propos de Hurun Report

Fondée en 1999 par Rupert Hoogewerf, un comptable britannique, Hurun Report Inc. est aujourd'hui une plateforme de recherche de premier plan, établie à Shanghai et à Mumbai, mieux connue pour ses listes des personnes fortunées en Chine et en Inde, et comptant 150 employés.

Pour tout complément d'information, veuillez communiquer avec :

David Ye

+1-604-233-0508

JunYe@sweetome.com

SOURCE Sweetome (Vancouver) Property Operation and Management Corp