Les établissements spas demandent l'ouverture des installations de thermothérapie en zone orange

ST-ISIDORE, QC, le 8 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Au moment où le Québec se relève partiellement des effets de la 2e vague de COVID-19 et que le niveau d'alerte dans certaines régions du Québec passe au palier orange, on observe une reprise graduelle de plusieurs activités. Bien que les soins thérapeutiques et personnels puissent être maintenus partout au Québec, peu importe le niveau d'alerte, les établissements spas déplorent la décision de la santé publique de fermer l'accès à la thermothérapie en zone orange. Pourtant, au moment de la mise en place des paliers d'alerte à l'automne dernier, les mesures sanitaires spécifiques au niveau orange avaient permis aux établissements spas d'offrir ce service.

Sachant que les spas sont des établissements de bien-être et de santé, visités principalement par des personnes seules et des couples ; que les usagers cherchent surtout à s'isoler les uns des autres et communiquent peu entre eux ; que les conditions de température et d'humidité relative que l'on retrouve dans les spas contribuent à une inactivation du virus, les établissements spas ne comprennent pas cette décision.

« Contribuer au bien-être et à la santé globale des Québécois fait partie de l'ADN des établissements spas du Québec. Ils constituent un lieu qui joue assurément un rôle positif en contexte de pandémie, une période durant laquelle l'anxiété et les enjeux de santé mentale gagnent un nombre plus important de Québécois. Nous espérons vivement que la santé publique revoit sa position et permette l'ouverture des installations de thermothérapie dans les établissements spas du Québec tel qui le fut permis lors du déconfinement partiel l'été dernier. »

-- Véronique Lemieux, présidente, Association québécoise des spas et Vice-présidente des ressources humaines du Groupe SKYSPA.

Au cours de la période d'ouverture en 2020, les établissements spas du Québec ont démontré leur capacité à offrir des services et une expérience de qualité dans le respect des meilleures pratiques sanitaires. Soulignons également la collaboration exceptionnelle de la clientèle qui, depuis le début de la crise, s'est comportée de façon exemplaire face aux mesures à respecter lors de leurs visites en établissements spas.

