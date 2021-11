Carl Nadeau, expert en conduite automobile chez Michelin, partage ses derniers conseils pour se préparer à conduire dans le froid, dans la neige et sur la glace cet hiver.

LAVAL, QC, le 16 nov. 2021 /CNW/ - Puisqu'on annonce un hiver précoce dans de nombreuses régions du Canada, les conditions routières commenceront bientôt à mettre au défi les conducteurs partout au pays. Un récent sondage Michelin révèle que 40 % des Canadiens ont hâte de partir sur la route cet hiver et que 29 % d'entre eux veulent visiter des amis et des membres de leur famille éloignés. Toutefois, beaucoup pourraient ne pas être aussi préparés qu'ils le pensent.

Carl Nadeau, pilote de course professionnel et expert en conduite automobile chez Michelin, donne ses conseils pour que tous, ainsi que leur véhicule, soient prêts à affronter les conditions routières difficiles qu'apportent les hivers canadiens chaque année.

Installation des pneus d'hiver

À la mi-novembre 2020, soit après le premier gel et les premières chutes de neige dans plusieurs régions, seulement 43 % des Canadiens avaient installé leurs pneus d'hiver. Si on pense à l'hiver précoce annoncé cette année au Canada, le fait de reporter ou même d'omettre l'installation des pneus d'hiver pourrait causer des problèmes sur la route. Il est important d'éviter d'attendre que le mercure descende jusqu'à -20 °C pour changer ses pneus et plutôt de le faire quand les températures tournent autour du point de congélation pendant plusieurs jours consécutifs.

De plus, les pneus d'hiver sont préférables aux pneus toutes saisons. Selon le sondage Michelin, 66 % des Canadiens croient que tous les pneus comportant le symbole d'une montagne avec un flocon sont des pneus d'hiver, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Bien que le symbole d'une montagne à trois sommets avec un flocon de neige (3PMSF) indique que les pneus sont conçus pour la neige, il ne garantit pas que ceux-ci répondent à tous les critères de performance dans des conditions hivernales. « Les pneus d'hiver sont fabriqués à partir d'un composé de caoutchouc particulier qui leur permet de rester souples dans le froid canadien, procurant ainsi une meilleure adhérence, traction et capacité de freinage à basse température, explique Carl Nadeau. En cas de doute, il vaut toujours mieux demander conseil à un professionnel ».

Par ailleurs, le sondage indique que 92 % des Canadiens croient que les pneus d'hiver offrent la même performance d'une année à l'autre, alors que ce n'est pas le cas. Certains modèles s'usent plus rapidement que d'autres et l'efficacité diminue généralement avec l'usure. Michelin conçoit et teste ses pneus par rapport à des pneus concurrents, tant à l'état neuf qu'à l'état usé, ce qui permet au fabricant de mettre au point des composés de gomme et des sculptures de bande de roulement novateurs qui demeurent performants malgré l'usure.

Entretien du véhicule

Avant que vous ne preniez les routes d'assaut cet hiver, Carl Nadeau recommande de procéder à ces vérifications de sécurité simples, mais essentielles.

Planifier ou effectuer une inspection : Assurez-vous que l'alignement des roues est parfait et que la batterie, les freins, les phares, ainsi que les courroies et tuyaux sont en excellent état.

Assurez-vous que l'alignement des roues est parfait et que la batterie, les freins, les phares, ainsi que les courroies et tuyaux sont en excellent état. Vérifier la pression d'air : Faites-le régulièrement - au moins une fois par mois - car les pneus perdent de la pression lorsque la température baisse.

Faites-le régulièrement - au moins une fois par mois - car les pneus perdent de la pression lorsque la température baisse. Inspecter le pare-brise : Une petite fissure sur le pare-brise peut, par grand froid, s'agrandir et nécessiter une réparation immédiate. La proactivité est la clé : réparez toute fissure avant que l'hiver ne s'installe.

Une petite fissure sur le pare-brise peut, par grand froid, s'agrandir et nécessiter une réparation immédiate. La proactivité est la clé : réparez toute fissure avant que l'hiver ne s'installe. Vérifier les liquides : Veillez à ce que le réservoir d'essence soit toujours rempli au moins à la moitié pour éviter le gel de la conduite d'essence. De plus, prévoyez du lave-glace supplémentaire pour assurer une bonne visibilité.

Veillez à ce que le réservoir d'essence soit toujours rempli au moins à la moitié pour éviter le gel de la conduite d'essence. De plus, prévoyez du lave-glace supplémentaire pour assurer une bonne visibilité. Choisissez vos balais d'essuie-glace : Choisissez des essuie-glaces conçus pour les conditions hivernales. Ils sont plus lourds et peuvent pousser la neige et la glace.

Trousse d'urgence

Il peut arriver que vous soyez pris ou que vous deviez passer du temps dans votre voiture à attendre de l'aide. Pour ces cas d'urgence, l'expert recommande à tous les Canadiens de garder au minimum les articles suivants dans leur coffre lorsqu'ils conduisent en hiver :

Une trousse d'urgence (comprenant une trousse de premiers soins, une lampe de poche, des vêtements chauds et une couverture)

Un manomètre pour pneus, un cric et un pneu de secours gonflé à la pression indiquée

Des câbles de survoltage

Une pelle, du gravier, du sel ou un petit bout de tapis pour la traction

Des aliments non périssables et de l'eau

Du lave-glace supplémentaire

Considérant que 61 % des Canadiens déclarent ne pas faire confiance aux autres conducteurs et que 37 % d'entre eux sont nerveux lorsqu'ils conduisent sur la glace et la neige, il est important de vous assurer que votre véhicule est en parfait état. Il s'agit d'un moyen facile de contribuer à la sécurité de tous, y compris de votre famille, sur les routes.

« Le froid, la glace et la neige, combinés à la nervosité de conduire en hiver, rendent moins agréables les voyages en voiture ou les visites aux amis et à la famille », ajoute Nadeau. Si vous préparez votre véhicule et l'équipez de pneus d'hiver et d'une trousse d'urgence dès que la température commence à baisser, vous gagnerez en confiance lorsque vous prenez la route, peu importe les conditions.

Michelin propose une variété de pneus d'hiver convenant à divers types de véhicules et de conditions hivernales. Le pneu X-IceMD SNOW de MICHELIN est un pneu polyvalent qui donne une grande confiance et dure jusqu'à un hiver de plus que la plupart des pneus des principaux concurrents1. Si vous conduisez dans des conditions très glacées, le pneu clouté X-IceMD NORTH 4 de MICHELIN offre la sécurité dont vous avez besoin pour garder le contrôle. Pour les véhicules de luxe, le pneu PilotMD AlpinMD 5 de MICHELIN répond aux besoins des constructeurs et des conducteurs de voitures haut de gamme.

