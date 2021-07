Les équipes américaine et japonaise de surf olympique s'entraînent avec la machine à vagues PerfectSwell®

Dimension du site : 2.3 acres

Dimension de la machine à vagues PerfectSwell® : 2 acres

Nouveaux types de vagues :

Drainer : Deux tubes de plus de 3 secondes sur une même vague

WedgePop : La plus grande section d'air jamais créée sur une vague

Highball : Espace de rêve des surfeurs professionnels où les possibilités de manœuvres générales et en fin de performance sont énormes et variées

Roundhouse : Espace souple au milieu permettant de surfer en direction inverse (pratique traditionnelle) sur une vague qui se transforme en tube énorme

Wedge (nouvelle version) : Un « récif » artificiel rallongé permettant d'augmenter le temps passé dans le tube

Progrès technologiques : La taille des vagues, les paramètres de conception de vagues supplémentaires, l'amélioration des logiciels clés ainsi que la distorsion temporelle contribuent à créer des conditions d'entraînement de précision exceptionnelle.

Horaire : L'entraînement de l'équipe olympique du Japon aura lieu du 12 au 13 juillet et celui de l'équipe olympique des États-Unis, du 16 au 19 juillet.

Le niveau d'impact et la variabilité des vagues de PerfectSwell® ainsi que la répétabilité de celles-ci permettent d'établir un environnement contrôlé, où les exigences en matière de santé et de sécurité sont maintenues au niveau le plus élevé, conformément aux restrictions gouvernementales. Il s'agit donc d'une occasion d'entraînement unique pour les athlètes professionnels. PerfectSwell® est en mesure d'imiter les conditions des vagues et le format prévu des compétitions aux Jeux olympiques qui se tiendront dans l'océan à la plage Tsurigasaki (également appelée « la plage Shidashita »), à Chiba, près de Tokyo. Les compétitions de surf olympique se dérouleront du 25 au 28 juillet, dans un format semblable au programme de voile : un tournoi échelle (par élimination) avec une période d'attente de 16 jours (du 25 juillet au 9 août).

À propos d'American Wave Machines

La technologie de surf d'American Wave Machines, Inc. est protégée par 39 brevets dans 11 territoires. Les sites SurfStream® peuvent accueillir des centaines de personnes, tandis que les piscines de surf PerfectSwell® occupent une surface de plus d'un acre et peuvent accueillir des milliers de personnes. Depuis 2007, plus de 4 000 000 séances ont eu lieu dans les installations d'American Wave Machines du monde entier.

À propos du stade de surf PerfectSwell® Shizunami

Le stade de surf PerfectSwell® Shizunami est fondé selon les principes de la communauté et de la générosité. Le stade renforcera l'esprit du surf qui règne déjà à Shizunami.

