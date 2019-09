Les entreprises Vitrerie P. Latreille Inc. et Groupe SCV implantent le Programme Intégrité de l'ACQ

Le Programme Intégrité de l'ACQ offre aux entreprises de construction de se doter d'outils de gestion et de processus d'affaires qui leur permettent de prévoir et de gérer les risques éthiques au sein de leur entreprise. Il s'agit d'une approche unique au Québec.

Ce programme repose d'ailleurs sur un modèle d'action collective de lutte contre la corruption mis de l'avant par la Banque mondiale et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et éprouvé à travers le monde. L'ACQ propose ainsi à toutes les entreprises qui le souhaitent de faire partie de ce mouvement en les accompagnant dans l'implantation du Programme Intégrité au sein de leurs processus d'affaires.

Pour Vitrerie P. Latreille Inc., l'obtention de cette attestation représente une belle façon de démontrer son engagement envers les valeurs d'intégrité et de respect. « L'implantation du Programme Intégrité de l'ACQ c'est beaucoup plus qu'une simple reconnaissance, c'est d'abord et avant tout la démonstration que tous nos employés sont engagés à faire preuve d'intégrité, de diligence et de respect, autant envers nos clients, nos fournisseurs qu'entre eux-mêmes », évoque Pierre Latreille, président de Vitrerie P. Latreille Inc.

Dans le contexte actuel de pénurie main-d'œuvre, le Groupe SCV croit que l'implantation du Programme Intégrité lui permettra de se différencier des autres entreprises pour, entre autres, attirer de nouveaux employés et recruter les meilleurs talents dans son domaine. « Déjà, certains employés et candidats nous ont affirmé avoir postuler parce que nous étions engagés dans cette démarche. Pour eux, cela démontre que tant les patrons que les employés sont dévoués à travailler dans le respect et à offrir un service de qualité » affirme Jean-François Arbour, ing., président de Groupe SCV.

Vitrerie P. Latreille Inc. (VPL)

Vitrerie P. Latreille Inc. est née d'une descendance de deux (2) générations de vitriers à Gatineau, la première étant né dans les années '50.

Les techniques d'installation et les systèmes de vitrage ont beaucoup innové depuis la première génération des Latreille mais la passion demeure toujours. Aujourd'hui avec plus de 30 ans d'expérience, la Vitrerie P. Latreille Inc. est plus que jamais solide.

Aujourd'hui, chez VPL, on y manufacture sur place les structures architecturales d'aluminium qui accueilleront les façades de verre dans la construction d'édifices commerciaux et institutionnels. Étant orientée vers le futur, l'entreprise se prépare donc pour assurer sa pérennité en formant la relève pour devenir la 4e génération d'experts vitriers. « Nous n'utilisons que des produits de première qualité et les plus récentes technologies. La durabilité et la qualité nous importent tant que nous sommes toujours à l'affût des meilleures façons de faire dans un contexte d'amélioration continue », soutient Pierre Latreille, président.

Groupe SCV

Groupe SCV est un entrepreneur en mécanique et électricité du bâtiment tant à l'échelle nationale qu'internationale, et a des bureaux à Montréal et Victoriaville.

Fière de son équipe expérimentée et spécialisée, l'entreprise emploie plus de 150 employés (bureau et chantiers), dont des ingénieurs, des techniciens, des spécialistes en estimation, en planification, en approvisionnement, en automation, régulation et contrôle, en gestion de projets, en supervision de chantier et en assurance qualité.

« Notre mission est de faciliter, par une approche collaborative, la réalisation des projets de construction en mécanique et électricité du bâtiment. L'expertise de toute l'équipe nous permet de réaliser des projets au Québec, au Canada, dans les Caraïbes, en Afrique et partout ailleurs dans le monde. La proactivité de notre équipe se démarque par son énergie et son dynamisme. Groupe SCV est dédiée à offrir à nos clients un projet de qualité tout en respectant son budget. », souligne Jean-François Arbour, ing., président du Groupe SCV.

À propos de l'ACQ

Principal groupe de promotion et de défense des intérêts des entrepreneurs de l'industrie québécoise de la construction, l'Association de la construction du Québec (ACQ) est le plus important regroupement multisectoriel à adhésion volontaire de cette industrie. En vertu de la loi R-20, l'ACQ est l'agent patronal négociateur pour tous les employeurs des secteurs institutionnel-commercial et industriel (IC/I). L'ACQ représente 17 719 entreprises qui génèrent plus de 62 % des heures totales travaillées et déclarées dans l'industrie. Elle est également présente dans le secteur résidentiel par l'entremise de ses Plans de garantie ACQ (PGA). Grâce à un réseau de 10 associations régionales implantées dans 16 villes du Québec, elle offre à ses membres une multitude d'outils et de services.

SOURCE Association de la construction du Québec

Renseignements: Guillaume Houle, Relations médias, Téléphone : 514 354-8249, poste 2173, Cellulaire : 514 607-7210, houleg@prov.acq.org, Twitter : @ACQprovinciale

Related Links

http://www.acq.org