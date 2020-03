Les Entreprises Vagabond inc. annoncent un arrêt temporaire de leurs opérations et une restructuration

RIMOUSKI, QC, le 18 mars 2020 /CNW Telbec/ - Considérant la crise mondiale reliée au Covid-19, Les Entreprises Vagabond inc. annoncent qu'elles ont cessé temporairement leurs activités en fin de journée, le 17 mars 2020, et ce, afin de protéger leurs employés et leurs clients. Leurs 103 boutiques sont donc fermées temporairement. La direction souhaite informer sa clientèle que son site Web demeure opérationnel afin de servir ses nombreux clients et que les livraisons sont gratuites sur toutes les commandes.

De plus, Les Entreprises Vagabond inc. ont déposé, ce jour même, un avis d'intention en vue de présenter une proposition à leurs créanciers en vertu des dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. La période de protection qu'offre cette loi permettra à l'importante entreprise québécoise du vêtement d'apporter les modifications nécessaires à ses opérations dans le contexte difficile que traverse cette industrie. « Nous ne faisons pas faillite, nous prenons simplement les grands moyens pour redresser la situation », rappelle André Racine, président de Les Entreprises Vagabond inc.

« La dégradation continue du marché de détail a mis une pression importante sur les liquidités de l'entreprise. De plus, la crise reliée au Covid-19 et le contexte économique et mondial actuel affectent énormément le niveau de confiance des consommateurs » souligne André Racine.

La restructuration financière amorcée aujourd'hui sera accompagnée de changements opérationnels afin d'assurer une rentabilité des places d'affaires à la suite de la reprise des activités après cette période de crise du Covid-19. Le retour à la rentabilité permettra de conserver un maximum d'emplois. Également, une proposition sera éventuellement présentée à nos créanciers de la société et partenaires financiers.

La firme Raymond Chabot inc. a été nommée afin d'accompagner Les Entreprises Vagabond inc. dans leur restructuration.

Les Entreprises Vagabond inc., dont le siège social est à Rimouski, exploitent 103 boutiques à travers le Québec et le Nouveau-Brunswick. C'est environ 500 emplois répartis entre le siège social et les boutiques des bannières Studio et Hangar-29. Elles sont la propriété de l'homme d'affaires et fondateur, André Racine, depuis 1978.

SOURCE Les Entreprises Vagabond inc.

