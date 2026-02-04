LES ENTREPRISES QUÉBÉCOISES PASSENT À L'OFFENSIVE À NEW YORK

Mission commerciale de la Fédération des chefs d'entreprises du Québec

QUÉBEC, le 4 févr. 2026 /CNW/ - La Fédération des chefs d'entreprises du Québec (FEDCEQ) réaffirme l'importance névralgique des échanges commerciaux avec les États-Unis en annonçant une mission commerciale stratégique à New York les 18 et 19 mars 2026.

Cette initiative s'inscrit dans la foulée du succès de la mission en Nouvelle-Angleterre de novembre 2025. Cette fois, la délégation québécoise prendra part au New York Build Expo, le plus grand salon de la construction et du design de l'État, regroupant plus de 40 000 visiteurs et 450 exposants.

À ce jour, plus d'une vingtaine d'entreprises ont confirmé leur présence. La délégation représente toute la diversité de l'écosystème québécois de la construction :

Construction générale et gestion de projets ;

Fabrication industrielle et transformation métallique ;

Architecture, ingénierie et services professionnels ;

Enveloppe du bâtiment et matériaux spécialisés ;

Technologies numériques et design.

La Fédération tient à remercier Madame Anne Dudte, consule générale des États-Unis, pour son appui de taille envers cette initiative qui souligne la volonté commune de renforcer le maillage entrepreneurial entre le Québec et les États-Unis. [Lien vers la déclaration de Madame Anne Dudte]

Pour la FEDCEQ, la stabilité des relations d'affaires repose sur une collaboration directe entre entrepreneurs, basée sur la confiance et la complémentarité économique.

« Nous croyons fermement qu'il faut rester concentrés sur le développement de nos relations d'affaires avec les chefs d'entreprises américains. Ceux-ci demeurent ouverts à la collaboration. Il ne faut pas se laisser distraire par le débat politique, mais plutôt miser sur ce qui crée de la valeur », souligne Pierre Drapeau, président de la FEDCEQ.

À PROPOS DE LA FEDCEQ

Lancée en septembre 2025, la Fédération des chefs d'entreprises du Québec (FEDCEQ), un organisme à but non lucratif, a pour mission de redonner aux entrepreneurs, et plus particulièrement à ceux des petites et moyennes entreprises, la place centrale qui leur revient dans le débat public, en faisant reconnaître leur rôle fondamental dans la création de richesse et la vitalité de la société québécoise.

