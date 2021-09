Les entreprises QSL, de Québec, et TransMed, de Campbellton, lauréates du premier Prix en innovation et commercialisation Québec-Nouveau-Brunswick

QUÉBEC, le 22 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le nom des deux entreprises gagnantes du premier Prix en innovation et en commercialisation Québec-Nouveau-Brunswick a été dévoilé, aujourd'hui, lors du huitième Rendez-vous Acadie-Québec, qui se tient en formule virtuelle, du 21 au 23 septembre. La ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne du Québec, Sonia LeBel, et le ministre responsable de la Francophonie au sein du gouvernement du Nouveau-Brunswick, Glen Savoie, se réjouissent d'annoncer que le prix a été attribué, pour le Québec, à l'entreprise QSL et, pour le Nouveau-Brunswick, à Transmed.

Le Prix en innovation et en commercialisation Québec-Nouveau-Brunswick, lancé en 2019, lors du Congrès mondial acadien, est remis à deux entreprises, soit l'une du Québec et l'autre du Nouveau-Brunswick. Son but : sensibiliser les communautés d'affaires francophones des deux provinces aux possibilités d'échanges commerciaux, faire connaître les produits et les services innovants et, ultimement, promouvoir l'exportation comme facteur de croissance. Les deux entreprises lauréates reçoivent une bourse d'une valeur de 2 500 $, destinée à la formation en entrepreneuriat en français.

Basée dans la ville de Québec, QSL est une entreprise de classe mondiale spécialisée dans les opérations de terminaux portuaires, l'arrimage, la logistique et le transport. Elle est présente dans plus d'une cinquantaine de terminaux portuaires, au Canada et aux États-Unis, et compte plus de 2 000 employées et employés. S'affichant fièrement comme une organisation francophone, QSL démontre un engagement remarquable pour les échanges commerciaux entre le Québec et les provinces atlantiques. L'entreprise intègre aussi, dans ses pratiques, des innovations en technologies de pointe et de développement durable.

Transmed, de Campbellton, au Nouveau-Brunswick, est une compagnie active dans la transcription de rapports médicaux. Elle offre aussi des services de traduction à différents partenaires du milieu des affaires. Transmed a une longue feuille de route, derrière elle, dans ses relations commerciales avec les petites et moyennes entreprises québécoises. Elle remporte, cette année, un Prix en innovation et en commercialisation Québec-Nouveau-Brunswick, notamment pour ses pratiques innovantes en matière de gestion de ses ressources humaines et pour ses actions concrètes et exemplaires en regard de la promotion du français dans sa stratégie commerciale.

Le Rendez-vous Acadie-Québec a pour mission de promouvoir le développement des entreprises et de contribuer à la vitalité économique des collectivités. Il offre une belle occasion de réseautage et de maillage pour les entrepreneuses et entrepreneurs francophones de l'Acadie, du Nouveau-Brunswick, du Québec et des autres provinces de l'Atlantique.

Citations :

« La francophonie, c'est un investissement et non une dépense. Il est primordial de souligner et de féliciter les entreprises qui font preuve de leadership en contribuant au rayonnement de la langue française. Je me réjouis que QSL soit fièrement francophone, en plus d'être engagée dans le succès des échanges commerciaux entre le Québec et les provinces atlantiques. C'est remarquable! Je dis bravo à ses dirigeants! Je félicite aussi l'entreprise finaliste, Videns Analytics, cheffe de file en matière de valorisation de données, ainsi que toutes les autres qui se sont portées candidates. »

Sonia LeBel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne au gouvernement du Québec

« Le Rendez-vous Acadie-Québec offre l'occasion aux entreprises francophones de nos provinces respectives de joindre leurs habiletés et de créer de nouvelles occasions d'affaires qui auront des répercussions positives sur leurs communautés. Par ailleurs, je tiens à saluer et à féliciter Transmed qui a su attirer l'attention du jury, en raison de sa relation commerciale avec sa clientèle québécoise et de ses pratiques innovantes en gestion des ressources humaines. Je dis aussi bravo à l'autre entreprise finaliste, Lizotte Machine Vision, ainsi qu'à toutes les entreprises du Nouveau-Brunswick qui ont déposé leur candidature et qui contribuent à la vitalité économique de nos communautés et de notre province. »

Glen Savoie, ministre responsable de la Francophonie au gouvernement du Nouveau-Brunswick



SOURCE Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Renseignements: Sources : Samuel Bouchard-Villeneuve, Conseiller politique, Cabinet de la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Tél. : 438 496-6775; Johanne LeBlanc, Communications, Ministère des Affaires intergouvernementales du Nouveau-Brunswick, Tél. : 506 457-4996, [email protected]; Information : Antoine Tousignant, Chef d'équipe aux affaires publiques, Ministère du Conseil exécutif et Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected]