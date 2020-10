Les Entreprises Pearson Pelletier, un leader en matière de construction et de rénovation de trottoirs et bordures de béton, s'implante dans la couronne-nord de Montréal

STE-CATHERINE, QC, le 15 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Filiale du Groupe ALI Excavation, Les Entreprises Pearson Pelletier de Ste-Catherine, en Montérégie, est en voie d'implantation dans le grand marché de la couronne-nord de Montréal et des Laurentides afin de venir directement en soutien aux nombreuses entreprises spécialisées dans la construction, l'excavation, l'asphaltage et l'entretien des routes de cette région ; elle dont l'expertise et la spécialité résident essentiellement dans la construction et de rénovation de trottoirs et bordures de béton.

Plusieurs municipalités ont bénéficié de l’expertise de Entreprises Pearson Pelletier dans la construction de leurs trottoirs et bordures. (Groupe CNW/Entreprises Pearson Pelletier)

C'est ce qu'ont indiqué aujourd'hui le nouveau président monsieur Marc-André Loiselle et le directeur des opérations chez Les Entreprises Pearson Pelletier, monsieur André Pearson, qui ont précisé que cette expansion constituait une évolution naturelle des affaires de l'entreprise qui se sont surtout concentrées, en grande partie, au fil des ans, dans la rive-sud du St-Laurent et dans le secteur ouest de Montréal. Les travaux de bétonnage exécutés par Pearson Pelletier permettront d'augmenter la synergie avec plusieurs entreprises de la rive-nord puisqu'Ali est déjà un partenaire d'affaires depuis plusieurs années, grâce à ses services spécialisés de pulvérisation et de planage d'asphalte.

Les Entreprises Pearson Pelletier, une très rare entreprise familiale et 100 % québécoise spécialisée en trottoirs et bordures de béton, fondée en 1989, est motivée par le fait que ce marché de la grande région des Basses-Laurentides est actuellement l'objet d'une explosion démographique depuis les dernières années, et, particulièrement depuis les débuts de l'actuelle pandémie à la COVID-19. Pour l'entreprise, toutes les conditions sont réunies pour y créer de l'emploi spécialisé, localement, avec le recrutement, du même souffle, de quelques dizaines d'employés, pour être en mesure d'apporter, dans un premier temps, des solutions novatrices et de qualité aux entrepreneurs de cette région et satisfaire ainsi les besoins d'exception des donneurs d'ouvrages; et ce, pour une longue durée. Les installations actuelles qu'utilise Ali Excavation à St-Jérôme depuis 3 ans permettront d'intégrer les employés de Entreprises Pearson Pelletier à cet endroit.

Des installations additionnelles sont également prévues prochainement à Laval afin d'assurer la haute qualité du service offert par cette prestigieuse entreprise de bétonnage.

« Nous voyons dans la situation économique et sociale actuelle non pas un frein, mais bien une opportunité idéale pour une implantation dans ce grand marché, dans lequel la population des Laurentides est appelée à croître de 22 %, à près de 726 000 personnes d'ici 2041 selon le gouvernement du Québec » a poursuivi monsieur Pearson en expliquant que cela représenterait un peu plus de 7 % du poids démographique de l'ensemble du Québec, à terme.

Accréditée entrepreneur général dans le secteur des routes et voies publiques depuis 1993, Entreprises Pearson Pelletier affiche un historique qui fait place à la réalisation de travaux de grande envergure qui ont été déployés dans de prestigieux chantiers tels ceux de l'échangeur Turcot, du Quartier DIX 30, du Casino de Montréal, du REM de Brossard et de la célèbre piste de luge du Mont-Tremblant, en l'occurrence.

Messieurs Loiselle et Pearson ont conclu en affirmant que l'avenir s'annonçait plus que prometteur pour Les Entreprises Pearson Pelletier qui aura l'occasion de se positionner comme un acteur-clé de soutien pour les entrepreneurs en travaux de génie civil de la région qui seront appelés à participer aux efforts du gouvernement du Québec dans le déploiement de son Plan québécois des infrastructures qui prévoit des investissements totalisant 115,4 milliards de dollars (115,4 G $) d'ici 2029, à la grandeur du Québec, en matière de maintien et de renouvellement des infrastructures.

