LES ENTREPRISES ÉVALUÉES DANS L'INDICE DE RÉFÉRENCE NET ZÉRO 2024 D'ECC MONTRENT DES PROGRÈS CROISSANTS

La deuxième évaluation annuelle net zéro des principaux émetteurs déclarés ou estimés du Canada cotés à la Bourse de Toronto montre que les engagements visant zéro émission nette ont augmenté et que plus de la moitié des entreprises ont désormais mis en place des plans de transition.

TORONTO, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Territoires traditionnels des Mississaugas du Crédit, des Anishinaabeg, des Haudenosaunee et des Hurons-Wendat - Engagement climatique Canada ( ECC ) est une initiative d'engagement en croissance menée par des investisseurs, avec 51 investisseurs institutionnels représentant près de 7 billions de dollars, dont l'objectif est de favoriser la transition des entreprises canadiennes vers une consommation à zéro émission nette. L'initiative a publié son deuxième Indice de référence annuel, qui fournit aux investisseurs participant à ECC un outil actualisé pour encadrer et mesurer le succès de leurs engagements avec les entreprises de la Liste des priorités. Ces entreprises représentent un grand nombre des principaux émetteurs déclarés ou estimés du Canada, ainsi que des entreprises émettrices qui ont la possibilité de contribuer de manière significative à la transition vers un avenir à faible émission de carbone au Canada. L' Indice de référence net zéro d'ECC fournit un ensemble de normes communes détaillées et comparatives pour soutenir les progrès des entreprises émettrices vers l'alignement sur l'ambition de l'Accord de Paris, en limitant le réchauffement climatique à bien moins de 2 °C, tout en poursuivant les efforts visant à limiter l'augmentation à 1,5 °C.

Les nouvelles évaluations, publiées aujourd'hui, montrent des résultats encourageants par rapport aux indicateurs de référence. Les évaluations de l'alignement sur les politiques publiques réalisées au début de l'année ont également été mises à jour. Parmi les progrès notables réalisés en 2024, citons la divulgation par 9 nouvelles entreprises de plans de transition détaillant les mesures qu'elles prévoient de prendre pour atteindre leurs objectifs de réduction des GES, l'analyse de scénarios par 7 nouvelles entreprises et la surveillance formelle du changement climatique par le conseil d'administration de l'ensemble des 41 entreprises de la Liste des priorités.

Cependant, les entreprises doivent agir davantage pour soutenir les efforts mondiaux visant à limiter l'augmentation de la température à 1,5 °C. Nombre d'entre elles n'ont pas encore fixé d'objectifs de réduction des émissions suffisamment ambitieux ou complets, conformément à leurs engagements « net zéro », et les plans de décarbonisation des entreprises ne tiennent pas systématiquement compte de leurs impacts sociaux.

Avec les nouvelles données d'une année sur l'autre, les investisseurs participant à ECC continueront à utiliser l'Indice de référence pour enrichir et débattre de leurs activités d'engagement collaboratif avec les entreprises de la Liste des priorités. L'initiative fournira en permanence des informations et des commentaires sur les résultats de l'évaluation comparative, les tendances et les possibilités de collaboration et d'engagement. Ces efforts soutiennent l'objectif d'ECC de favoriser le dialogue avec les entreprises canadiennes émettrices afin de promouvoir une transition juste vers une économie à zéro émission nette.

Principaux constats pour 2024

Les entreprises de la Liste des priorités ont progressé sur l'ensemble des dix indicateurs de référence, à l'exception de deux d'entre eux.

Plus de la moitié des entreprises ont désormais mis en place des plans de transition détaillant les mesures qu'elles prendront pour se décarboniser, et neuf d'entre elles ont augmenté leur score par rapport à l'année dernière.

Sept nouvelles entreprises ont effectué une analyse de scénario en 2024, une étape importante pour assurer la pérennité des stratégies d'entreprise dans un paysage de risques et d'opportunités climatiques qui évolue rapidement. Plus de la moitié des entreprises doivent encore le faire.

Le nombre d'engagements « zéro émission nette » est passé à 20 sur 41 entreprises. Toutefois, plus de la moitié des entreprises n'ont pas encore fixé d'objectifs de réduction des émissions à long terme suffisamment ambitieux ou complets.

Trois entreprises se sont engagées à aligner leurs dépenses en capital sur leurs objectifs déclarés, démontrant ainsi que leurs plans ont été chiffrés.

Les plans de décarbonisation omettent systématiquement de prendre en compte les impacts sociaux, les risques et les opportunités présentés par les activités qu'ils contiennent, ce qui augmente le risque que les questions relatives à la transition juste n'aient pas été prises en compte de manière appropriée.

La transparence en matière de plaidoyer et d'implication de l'industrie s'est considérablement améliorée, 11 nouvelles entreprises ayant divulgué leurs activités de lobbying liées au climat.

La responsabilité en matière d'action climatique s'est également améliorée, avec une surveillance formelle du conseil d'administration en place dans les 41 entreprises, mais seulement 12 d'entre elles ont mis en place des évaluations formelles des compétences en matière de surveillance du climat.

Un total de 26 entreprises ont lié la rémunération des cadres aux performances en matière de changement climatique, 21 d'entre elles liant spécifiquement les incitations salariales aux progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l'entreprise en matière d'émissions de GES.

Pour plus d'informations sur le processus d'évaluation d'ECC, les contributions des entreprises de la Liste des priorités, les partenaires de recherche et la gouvernance, cliquez ICI.

Clause de non-responsabilité d'ECC et Conditions d'utilisation des données

L'Indice de référence net zéro d'ECC ne note ni ne classe les entreprises émettrices, pas plus qu'il n'utilise de notes numériques ou alphabétiques globales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la Clause de non-responsabilité d'ECC et les Conditions d'utilisation des données.

Note sur le projet de loi C-59

Le cadre de divulgation pour l'Indice de référence net zéro d'ECC suit une méthodologie comprenant une date limite fixée au 1er juin pour toutes les divulgations et tous les rapports d'entreprise à prendre en compte. Les changements apportés à la divulgation d'informations par les entreprises à la suite du projet de loi C-59 ou tout autre facteur survenu après le 1er juin n'ont pas eu d'incidence sur les résultats de l'Indice de référence d'ECC pour 2024. Toutes les entreprises de la Liste des priorités sont encouragées à continuer à communiquer toutes les informations essentielles sur le climat et à noter que la communication d'informations publiques est une exigence pour l'évaluation dans le cadre de l'Indice de référence net zéro 2025 d'Engagement climatique Canada.

Citations de représentants d'ECC :

« Il est encourageant de constater des progrès graduels sur presque tous les indicateurs clés de l'Indice de référence 2024, en particulier avec plus de la moitié des entreprises qui mettent désormais en œuvre des plans de transition pour décarboniser leurs opérations. Toutefois, nous devons reconnaître que si les engagements en faveur du "zéro émission nette" se multiplient et que la responsabilité en matière d'action climatique s'améliore, des mesures plus importantes sont nécessaires pour que les entreprises canadiennes puissent répondre aux attentes des investisseurs et rester compétitives sur les marchés financiers mondiaux. Je remercie les nombreuses parties impliquées dans ECC pour leur dévouement et les efforts qu'elles ont déployés pour faire avancer ce travail important. » Barbara Zvan , présidente et cheffe de la direction, UPP et présidente du Comité directeur d'ECC

« Le deuxième Indice de référence net zéro annuel d'ECC illustre des progrès graduels dans la majorité des indicateurs évalués de l'Indice de référence. Le dialogue des investisseurs d'ECC avec les entreprises de la Liste des priorités bénéficiera de ces nouvelles données précieuses d'une année sur l'autre, car les investisseurs cherchent à atténuer le risque climatique de leurs portefeuilles par le biais de l'intendance. Il est crucial que les plus gros émetteurs du Canada continuent de progresser vers l'alignement sur l'Accord de Paris ; les investisseurs chercheront des objectifs ambitieux et complets de réduction des émissions pour accompagner le nombre croissant d'engagements à atteindre le seuil de zéro émission nette. » Katie Wheatley , responsable pour le Canada des Principes pour l'investissement responsable (PRI), soutenus par les Nations unies, et vice-présidente du comité directeur d'ECC

« Engagement climatique Canada a été fondé en tant que plateforme visant à faciliter un dialogue significatif entre la communauté financière et les entreprises émettrices afin de faire progresser une transition juste vers une économie à zéro émission nette. Chez RBC GMA, nous pensons que l'engagement peut être un moyen efficace d'examiner la façon dont les émetteurs gèrent les facteurs ESG importants. Les résultats de l'étude comparative d'ECC sur les entreprises à consommation nette zéro montrent des progrès sur de nombreux indicateurs comparatifs d'une année sur l'autre, ce qui souligne l'importance du dialogue entre les investisseurs et les entreprises et continuera d'inspirer les engagements futurs. » Maia Becker , directrice principale, investissement responsable, RBC Gestion mondiale d'actifs, et présidente du Comité technique d'ECC

a été fondé en tant que plateforme visant à faciliter un dialogue significatif entre la communauté financière et les entreprises émettrices afin de faire progresser une transition juste vers une économie à zéro émission nette. Chez RBC GMA, nous pensons que l'engagement peut être un moyen efficace d'examiner la façon dont les émetteurs gèrent les facteurs ESG importants. Les résultats de l'étude comparative d'ECC sur les entreprises à consommation nette zéro montrent des progrès sur de nombreux indicateurs comparatifs d'une année sur l'autre, ce qui souligne l'importance du dialogue entre les investisseurs et les entreprises et continuera d'inspirer les engagements futurs. » « Cette deuxième édition de l'Indice de référence d'ECC montre que des progrès ont été accomplis au cours de la courte période qui s'est écoulée depuis le lancement d'ECC. Elle montre aussi très clairement que les dialogues entre les investisseurs et les entreprises doivent devenir plus sophistiqués pour se concentrer sur les défis liés à l'allocation des capitaux et à l'inclusion sociale qui sont essentiels à la décarbonisation de notre économie. » Delaney Greig , directrice, intendance des investisseurs, UPP, et vice-présidente du Comité technique d'ECC

« Les membres d'Engagement climatique Canada continuent d'avoir un impact sur le paysage de l'information au Canada . Le deuxième Indice de référence net zéro fournit aux investisseurs des données comparatives que nous pouvons désormais utiliser pour déterminer les performances des entreprises en matière de décarbonisation. Ces données, à leur tour, nous aident à continuer de respecter notre engagement en matière de développement durable et à progresser sur notre propre ambition de zéro émission nette. » Katharine Preston , vice-présidente, investissement durable, OMERS, et présidente du Comité consultatif des leaders de l'industrie d'ECC

continuent d'avoir un impact sur le paysage de l'information au . Le deuxième Indice de référence net zéro fournit aux investisseurs des données comparatives que nous pouvons désormais utiliser pour déterminer les performances des entreprises en matière de décarbonisation. Ces données, à leur tour, nous aident à continuer de respecter notre engagement en matière de développement durable et à progresser sur notre propre ambition de zéro émission nette. » « L'Indice de référence 2024 d'ECC est une étape importante pour suivre les progrès et faire avancer les choses. Toutes les mesures, grandes ou petites, sont des pas dans la bonne direction, car les investisseurs travaillent avec les émetteurs pour assurer la durabilité à long terme de leurs investissements et les progrès des organisations dans leurs efforts de décarbonisation. » Patricia Fletcher , cheffe de la direction de l'Association pour l'investissement responsable, coresponsable du Secrétariat conjoint d'ECC et membre du Comité directeur d'ECC

« Ces entreprises sont responsables d'une part substantielle des émissions des entreprises canadiennes, et leurs actions - et celles de leurs actionnaires - sont donc importantes. Notre Indice de référence nous indique que nous nous améliorons dans la définition d'objectifs climatiques. Nous devons maintenant nous efforcer d'aligner les dépenses et la comptabilité financière sur ces objectifs pour être sûrs de les atteindre. » Kevin Thomas , chef de la direction de SHARE, coresponsable du Secrétariat conjoint d'ECC et membre du Comité directeur d'ECC

« Nous sommes encouragés par le fait que les résultats de l'Indice de référence net zéro 2024 d'ECC démontrent les progrès réalisés par les entreprises canadiennes dans la compréhension et l'élaboration de plans complets pour atténuer les risques de transition et les risques physiques liés au climat. Les résultats montrent également qu'il reste beaucoup à faire pour continuer à progresser dans l'approche inclusive adoptée par ECC dans son Indice de référence. Nous pensons que cette approche est un moyen efficace de faire face aux risques systémiques et de saisir les opportunités qu'offre le marché canadien aux investisseurs à long terme. » Priti Shokeen , vice-présidente et directrice, Gestion de placements TD Inc., membre du Comité consultatif des leaders de l'industrie d'ECC, et participante à ECC

« Nous souhaitons que cette recherche serve de catalyseur à des discussions constructives et à des progrès accélérés pour que l'économie canadienne reste compétitive dans un avenir inclusif et à zéro émission nette. Nous félicitons les entreprises qui élaborent et mettent en œuvre des plans de transition climatique crédibles et nous sommes encouragés par les progrès réalisés dans les résultats de l'Indice de référence 2024. » Joanna Kipp , directrice principale, Quinn+Partners

« Le deuxième Indice de référence net zéro d'ECC est un outil utile qui permet désormais aux investisseurs d'évaluer les données d'une année sur l'autre, y compris les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'un grand nombre d'entreprises canadiennes. Compte tenu du fait que seulement 41 % des entreprises de la Liste des priorités indiquent que la rémunération des dirigeants est liée à la performance en matière de changement climatique, l'Indice de référence contribue à mettre en évidence l'importance d'une gouvernance climatique efficace pour faire progresser la transition vers un avenir à faible émission de carbone au Canada . » Sonia li Trottier , directrice, Initiative canadienne de droit climatique

À propos d'Engagement climatique Canada (ECC)

Engagement climatique Canada (ECC) est une initiative menée par la finance qui favorise le dialogue entre la communauté financière et les sociétés émettrices afin de promouvoir une transition juste vers une économie à zéro émission nette. Grâce à ECC, 51 investisseurs participants (avec près de 7 billions de dollars d'actifs sous gestion couverts par l'initiative) (a) aident les entreprises publiques canadiennes concernées par des initiatives mondiales à faire évoluer avec succès leurs modèles d'entreprise et à opérer la transition vers les engagements climatiques de notre pays, et (b) améliorent le niveau de transparence de l'exposition au risque climatique et des stratégies de transition au Canada. En 2019, le Groupe d'experts sur la finance durable du Canada a formulé une recommandation visant à établir un programme d'engagement national afin de favoriser un dialogue plus large et plus cohérent avec les émetteurs canadiens autour des risques et des opportunités climatiques (Recommandation 10.2 ). ECC est une réponse à cet appel à l'action.

Grâce aux engagements pluriannuels d'ECC, les conseils d'administration et les hauts dirigeants des entreprises canadiennes peuvent connaître les préoccupations et les attentes du secteur financier en ce qui concerne une transition rapide vers le zéro émission nette d'ici à 2050. Cela comprend i) des cadres de gouvernance solides avec une surveillance des risques et des opportunités liés au changement climatique ; ii) des stratégies de réduction des émissions de GES conformes aux objectifs de l'Accord de Paris ; iii) des objectifs mesurables et pertinents pour le secteur ; iv) des divulgations de normes mondiales (par exemple, le Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques) ; et, v) des activités de plaidoyer alignées sur l'Accord de Paris. ECC est coordonnée par son secrétariat conjoint : l'Association pour l'investissement responsable (AIR) et l'Association des actionnaires pour la recherche et l'éducation (SHARE). L'initiative est également soutenue par des réseaux d'investisseurs internationaux, soit les Principes pour l'investissement responsable soutenus par l'ONU (UNPRI) et Ceres.

