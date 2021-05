Les entreprises et leaders philanthropiques canadiens font appel à leurs homologues pour soutenir le #RetourÀLaSanté et faire un don afin d'appuyer l'UNICEF dans ses efforts mondiaux de vaccination contre la COVID-19

Les fonds amassés dans le cadre de la campagne #RetourÀLaSanté soutiendront directement cet objectif et souligneront l'importante contribution des entreprises et des leaders philanthropiques canadiens pour aider à mettre fin à la pandémie pour tous.

La lettre ouverte appelle à une action urgente, tandis que l'UNICEF fait figure de leader dans la course contre la montre pour vacciner autant de personnes que possible dans les pays à revenu faible et moyen, et ce, avant que d'autres variants n'apparaissent. Les signataires de cette lettre ont souligné qu'il s'agissait d'un moment décisif dans l'histoire, où la collaboration des secteurs privé et public est cruciale pour garantir un accès équitable aux vaccins partout et pour tous.

« La COVID-19 a sans aucun doute provoqué une crise en matière de droits de l'enfant, la pandémie ayant des répercussions mettant en péril des années de progrès pour toute une génération, a déclaré David Morely, président et chef de la direction d'UNICEF Canada. Nous avons besoin du soutien urgent des Canadiennes et des Canadiens pour nous aider à assurer une distribution équitable des vaccins dans le monde. Je tiens à remercier ces entreprises et leaders philanthropes pour leur généreuse contribution et pour le leadership dont ils ont fait preuve en rédigeant cette lettre ouverte. Je me fais l'écho de l'appel qu'ils ont lancé à leurs homologues, en les invitant à se joindre à nous pour soutenir le #RetourÀLaSanté, afin de garantir un accès sûr, rapide et équitable aux vaccins, aux tests et aux traitements. Ensemble, nous veillons à ce que les personnes les plus vulnérables soient vaccinées partout dans le monde, afin de commencer à bâtir un avenir meilleur pour les enfants et leurs familles, dont la vulnérabilité a été exacerbée par la pandémie. »

La lettre ouverte et la campagne #RetourÀLaSanté de l'UNICEF ont attiré l'attention sur le fait que :

À l'échelle mondiale, seulement 0,3 % des vaccins ont été administrés dans les pays à faible revenu, ce qui les place loin derrière d'autres pays, comme le Canada , où 50 % des adultes ont reçu au moins une dose du vaccin.

, où 50 % des adultes ont reçu au moins une dose du vaccin. La COVID-19 est à l'origine d'une crise mondiale menaçant la survie des enfants : un an après le début de la pandémie, la situation a régressé pour l'ensemble des principales mesures relatives à l'enfance. Les taux de pauvreté ont augmenté pour la première fois depuis des décennies, l'insécurité alimentaire s'est aggravée, des programmes de vaccination essentiels des enfants, tels que ceux pour la polio et la rougeole, ont été interrompus et plus d'un demi-milliard d'enfants ne sont toujours pas scolarisés.

Deux tiers des Québécois et des Canadiens estiment que le Canada devrait diriger les efforts déployés pour veiller à ce que les pays à faible revenu aient un accès équitable aux vaccins contre la COVID-19 .

. Il s'agira de la campagne d'immunisation la plus vaste et la plus rapide de l'histoire, l'UNICEF souhaitant vacciner 20 % de la population mondiale d'ici la fin de 2021.

COVAX a fait appel à l'UNICEF pour assurer la mise en œuvre ce programme en raison de son expérience de plusieurs décennies dans la vaccination, chaque année, de près de la moitié des enfants de la planète, ainsi que de sa présence sur le terrain dans plus de 190 pays.

"La pandémie nous a plongés dans la peur et l'incertitude, mais les vaccins nous offrent le moyen d'y mettre fin", a déclaré Donald Lindsay, président et chef de la direction de Teck, l'un des signataires de la lettre ouverte. "Il est essentiel de garantir un accès équitable aux vaccins pour tous, car ce virus n'a que faire des frontières - nous devons adopter une approche responsable et mondiale. En tant que nation, nous avons une longue tradition d'entraide. C'est pourquoi, lorsque nous avons entendu parler des efforts de collecte de fonds déployés par l'UNICEF pour relever ce défi monumental, nous n'avons pas hésité une seconde à y contribuer. Nous invitons les autres à se joindre à nous afin de soutenir le #RetourÀLaSanté."

"Il m'a semblé que cet effort mené par le Canada et organisé par l'UNICEF pour l'initiative COVAX était la réponse que je cherchais", a ajouté Heidi Henschel, directrice de la Fairmount Foundation. J'espère vraiment que cela en inspirera d'autres. La plupart du temps, nous n'avons pas l'impression de pouvoir faire une différence à nous seul, mais ensemble, nous pouvons avoir un impact réel."

La lettre ouverte fait partie d'une campagne de collecte de fonds plus vaste de l'UNICEF, qui vise à amasser 10 millions de dollars d'ici la fin juin 2021. Les entreprises et les leaders philanthropiques sont encouragés à collaborer avec l'UNICEF pour l'aider à garantir un accès équitable aux vaccins, aux tests et aux traitements contre la COVID-19 partout dans le monde.

Pour télécharger la lettre ouverte et en savoir plus sur la mission urgente qu'entreprend l'UNICEF, rendez-vous sur : unicef.ca/RetourALaSante .

NOTES AUX RÉDACTEURS

À propos du rôle de l'UNICEF dans COVAX

L'UNICEF met à profit son expérience à titre de plus important acheteur de vaccins au monde et collabore avec des fabricants et des partenaires dans l'achat de doses de vaccins contre la COVID-19, ainsi que dans le transport, la logistique et le stockage de ces doses. En collaboration avec le Fonds autorenouvelable de l'OPS, l'UNICEF dirige les efforts déployés en vue d'acheter et de fournir des doses de vaccins contre la COVID-19 pour COVAX. De plus, l'UNICEF, GAVI et l'OMS collaborent jour et nuit avec des gouvernements pour s'assurer que les pays soient prêts à recevoir les vaccins, avec les équipements appropriés de la chaîne frigorifique en place et les professionnels de la santé formés pour les dispenser. L'UNICEF joue également un rôle prédominant dans les efforts visant à favoriser la confiance dans les vaccins, en émettant des communications à ce sujet et en suivant et luttant contre la désinformation à l'échelle du monde entier.

À propos de l'UNICEF

L'UNICEF est le plus important organisme humanitaire dans le monde axé sur les enfants. Nous travaillons dans les endroits les plus durs du monde pour offrir une protection, des soins de santé, des vaccins, une éducation, des aliments nutritifs, de l'eau potable et des systèmes d'assainissement de l'eau. En tant que membre des Nations Unies, nous sommes présents dans plus de 190 pays et territoires, un rayonnement unique qui nous permet d'être sur le terrain pour aider les enfants les plus défavorisés. Bien que l'UNICEF fasse partie du système des Nations Unies, son travail, qui consiste à sauver des vies, dépend entièrement de contributions volontaires. Rendez-vous sur unicef.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

