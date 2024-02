Les entreprises du groupe Sintra deviennent Groupe Colas Québec

LÉVIS, QC, le 15 févr. 2024 /CNW/ - L'ensemble des 25 marques québécoises appartenant au groupe Sintra, une société de Colas, adopteront le nom de commun de Groupe Colas Québec à compter du 1er avril prochain. Le groupe spécialisé dans la construction d'infrastructures routières compte également près de 65 sites de production de matériaux, une quinzaine d'opérations et emploie près de 2 000 personnes partout au Québec.

Cette identité commune pour toutes les bannières du groupe permettra de mieux représenter la force de Colas au Québec. Le changement se déploiera de façon progressive sur l'ensemble des sites de l'entreprise.

Colas va poursuivre ses activités et son développement dans toutes les régions du Québec où ses entités sont présentes. Toutes les équipes locales demeurent en place.

« L'adoption du nom unique de Colas vient solidifier notre appartenance à une marque forte et reconnue. Pour nos clients, cela signifie l'accès à un vaste réseau d'experts ici et ailleurs et aux meilleures pratiques de l'industrie. Pour nos employés et futurs employés, cela représente de nombreuses opportunités de développement à l'intérieur de notre réseau. Nous sommes fiers de cette évolution qui renforce notre impact au Québec », affirme Michael Flaviano, président-directeur général de Sintra.

Une croissance importante au fil des ans

Sintra est présente depuis plus de 50 ans au Québec. L'entreprise a grandi par fusions, acquisitions et croissance organique en intégrant des fleurons régionaux dont elle a préservé l'identité. Ceci a créé un portefeuille de marques important pour une proposition de services unique qui consiste à construire des infrastructures routières et produire des matériaux de construction pour cette industrie.

Colas, un leader à l'échelle internationale

Colas est un groupe dont l'excellence est reconnue à l'international pour ses standards en termes de santé et sécurité, de qualité et d'éthique ainsi que dans le déploiement de solutions innovantes en matière de développement durable. Elle s'inscrit comme un des leaders dans le recyclage des matériaux de construction au Québec et au Canada.

L'entreprise emploie environ 60 000 personnes à travers le monde, dont près de 8 000 au Canada dans 11 provinces et territoires.

À propos de Sintra/Groupe Colas Québec

Sintra, bientôt Groupe Colas Québec, fait partie du groupe mondial Colas. Forte de ses 90 années d'expertise, elle est un leader dans le domaine de la construction routière et réalise différents travaux de pavage, d'égout, d'aqueduc, de terrassement, de canalisations souterraines, de plantage de poteaux ainsi que bordures et trottoirs de bétons. L'entreprise a également ses propres usines d'enrobés bitumineux, de multiples carrières, laboratoires et ateliers mécaniques pour s'assurer de la disponibilité ainsi que la qualité de ses produits. Elle compte à ce jour plus de 2 000 collaborateurs à travers le Québec.

