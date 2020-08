Les entreprises de l'île de Montréal invitées à s'inscrire au Projet mobilité employés dès aujourd'hui

MONTRÉAL, le 27 août 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain, en partenariat avec la Ville de Montréal, la Société de transport de Montréal (STM), le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec et l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), est heureuse de lancer le projet pilote Projet mobilité employés, réalisé en collaboration avec Géomax International et le cabinet d'avocats Dentons.

Ce projet pilote qui débute aujourd'hui permettra de recueillir, par le biais d'une plateforme numérique et d'un centre d'appels, les données sur les intentions de déplacements des travailleurs des entreprises situées sur l'île de Montréal, entre leur domicile et leur lieu de travail. Ces données viendront bonifier les données que possèdent les intervenants en transport collectif et actif afin de contribuer à l'ajustement de l'offre de services en fonction de la fluctuation de la demande et des consignes de santé publique. Le projet pourrait également permettre aux employeurs de modifier les horaires de travail pour mieux répartir la demande de transport sur le territoire métropolitain, particulièrement aux heures de pointe.

« La crise de la COVID-19 nous oblige collectivement à repenser la mobilité des travailleurs et l'organisation du travail. La Chambre est heureuse de lancer ce projet pilote qui permettra aux organismes de transport et à la Ville de Montréal d'avoir une vue d'ensemble des dynamiques de déplacements des travailleurs dans la région de Montréal afin d'ajuster leur offre de services en conséquence. Les entreprises participantes, quant à elles, pourront utiliser ces données pour mettre en place des mesures visant à faciliter le transport de leurs employés. Nous avons tous une responsabilité à assumer dans la reprise des activités économiques de la métropole, et pour réussir la relance, nous devons notamment assurer le retour efficace et sécuritaire des travailleurs sur leur lieu de travail », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La relance de l'économie et du centre-ville de Montréal, qui ont été durement frappés par la pandémie de la COVID-19, passera inévitablement par l'innovation et le retour de la population montréalaise au cœur de notre ville. Le projet pilote lancé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et les partenaires est un premier pas intéressant qui permettra aux employeurs du centre-ville de mieux prévoir leurs activités de manière à offrir une meilleure flexibilité aux travailleuses et travailleurs qui seront de retour dans leurs bureaux par le biais du transport collectif. En permettant aux employés du centre-ville de réintégrer leurs locaux en toute quiétude, nous assurerons la vitalité du cœur économique de Montréal », a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal.

« Nous saluons la mise en place de cette initiative chapeautée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et qui s'inscrit dans la foulée des échanges initiés par la STM au printemps dernier avec la Chambre. C'est donc avec enthousiasme que nous participerons à cette étude, qui nous permettra notamment de mieux connaître les habitudes et les modes de déplacements des travailleurs de la grande région métropolitaine en direction de Montréal, et ce, afin de mieux planifier notre offre de service selon les besoins évolutifs en cette période de pandémie », a déclaré M. Philippe Schnobb, président du conseil d'administration de la STM.

« Le Projet mobilité employés va permettre aux entrepreneurs de coordonner leurs activités de manière plus efficace et aux employés de se déplacer au travail de façon sécuritaire. Montréal est le poumon économique du Québec, et le gouvernement est fier de collaborer à cette initiative créée par des partenaires engagés, qui font appel à la participation des entreprises. La relance de notre économie en cette période de pandémie est bien amorcée et il demeure impératif que les travailleurs utilisent le transport collectif pour leurs déplacements », a déclaré Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Les travaux du Projet mobilité employés vont permettre d'élaborer des mesures afin de s'adapter à l'évolution de la demande en transport collectif dans la région métropolitaine. Nous pourrons ainsi avoir une approche et des actions concertées. Nous souhaitons que les citoyens se réapproprient leurs transports collectifs », a déclaré Benoit Gendron, directeur général de l'Autorité régionale de transport métropolitain.

Les entreprises qui participeront au projet pilote auront accès à des tableaux de bord qui leur fourniront de l'information détaillée sur les déplacements prévus par leurs employés, leur permettant de cerner les enjeux selon les modes de transport et d'améliorer l'organisation du travail, la gestion des espaces et la planification des horaires.

La participation au Projet mobilité employés est gratuite pour les entreprises. Plusieurs conseillers employés par la STM sont disponibles pour fournir un accompagnement téléphonique aux employeurs et aux employés dès aujourd'hui.

Le projet pilote s'échelonnera sur une période de deux mois. Les entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs d'activités sur le territoire de l'île de Montréal sont invitées à s'y inscrire dès maintenant en visitant le projetmobilite.ca.

À propos du Projet mobilité employés

Le Projet mobilité employés est un projet pilote de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, réalisé en partenariat avec la Société de transport de Montréal, le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, la Ville de Montréal et l'Autorité régionale de transport métropolitain. Il est réalisé en collaboration avec la firme Géomax International, qui fournit la plateforme et les logiciels de collecte, d'analyse, d'indexation spatiale et de traitement des données, et avec le cabinet Dentons, qui fournit une expertise juridique et de l'accompagnement pour s'assurer que le projet rencontre les plus hautes normes en matière de gestion de traitement des données.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

À propos de la Société de transport de Montréal

La Société de transport de Montréal assure quelque 1,3 million de déplacements par jour grâce à un réseau de métro de 71 km réparti sur 4 lignes et composé de 68 stations, combiné à un réseau de 225 lignes de bus. Elle emploie plus de 10 000 personnes, ce qui en fait la 15e entreprise en importance au Québec. Son budget annuel se chiffre à 1,6 G$. La STM assure plus de 80 % des déplacements en transport collectif dans la région de Montréal et plus de 70 % de tous ceux qui sont effectués au Québec. Pour plus d'information, consultez stm.info

À propos du ministère de l'Économie et de l'Innovation

Le ministère de l'Économie et de l'Innovation a pour mission de favoriser le développement économique de toutes les régions du Québec et de stimuler la croissance et la productivité des entreprises par l'intermédiaire de l'entrepreneuriat, de la recherche et de l'innovation, du développement des régions et de leurs entreprises, de l'investissement, du développement numérique et des marchés d'exportation.

À propos de l'Autorité régionale de transport métropolitain

L'Autorité régionale de transport métropolitain a été créée par le projet de loi 76, qui a modifié la gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal. Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Elle élabore à cette fin un plan stratégique de développement, une politique de financement, un cadre tarifaire et des ententes de services qui encadrent le développement, l'organisation et le financement de ces services. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

