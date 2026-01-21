Les Entreprises Danièle Henkel inc. deviennent le Groupe Daniele Henkel

Une nouvelle identité pour une mission essentielle : offrir des solutions sécuritaires et réellement transformatrices

MONTRÉAL, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Les Entreprises Danièle Henkel inc. annoncent leur transformation en Groupe Daniele Henkel. Ce changement de nom, accompagné d'une nouvelle identité visuelle, d'un nouveau site Web et de nouveaux locaux, marque une évolution qui dépasse le médico esthétique : il traduit une mission renouvelée centrée sur la longévité, l'impact humain et l'accessibilité au bien-être global. https://danielehenkelgroup.com/fr/

Danièle Henkel a transmis le flambeau à ses filles Linda Mahieddine, présidente et Amel Mahieddine, vice-présidente qui poursuivent l’œuvre familiale sous le nom « Groupe Daniele Henkel ». Ce changement de nom, accompagné d’une nouvelle identité visuelle, d’un nouveau site Web et de nouveaux locaux, souligne une mission renouvelée centrée sur la longévité, l’impact humain et l’accessibilité au bien-être global. (Groupe CNW/Groupe Daniele Henkel)

Depuis 1997, l'entreprise s'est imposée comme un acteur majeur du secteur médico-esthétique et thérapeutique au Canada. Aujourd'hui, elle franchit une étape décisive. « Nos solutions ont une raison d'être. On n'est pas guidés par les tendances, mais par des standards. Nos solutions sont adoptées car elles sont sécuritaires, validées et répondent à un besoin réel. Notre priorité est d'avoir un impact concret sur la vie des gens », affirme Linda Mahieddine, présidente.

Cette vision s'appuie sur un écosystème composé de six marques internationales qui ont un impact à travers différentes industries : LPG Endermologie®, LPG® Cosmétiques, Alphascience, Bloomea®, Renaissance et Wellbox® - mais aussi sur l'éducation et l'expertise qui fait la force de l'entreprise depuis trois décennies.

En plus d'avoir un impact sur des conditions telles que la perte de poids, la cellulite et le vieillissement métabolique, le Groupe élargit désormais son champ d'action bien au-delà du médico-esthétique :

Prise en charge complète des patients en pré et postopératoire

Phlébologie

Gestion de la douleur

Traitement des cicatrices complexes

Bien-être global

L'entreprise collabore avec plusieurs hôpitaux et sa mission répond à une conviction profonde: la santé et le bien-être doivent être accessibles au plus grand nombre, pas seulement aux milieux médicaux spécialisés.

Au centre de cette mission se trouve L'Académie Daniele Henkel, un organisme de formation accrédité qui soutient et forme les intervenants de différents secteurs. « Notre rôle est d'élever les standards, de transmettre expertise et savoir-faire, de redonner au suivant. Nous voulons que chaque professionnel et chaque patient puissent bénéficier de solutions sûres, efficaces et humaines, » explique Amel Mahieddine, vice-présidente.

Avec cette nouvelle identité, le Groupe Daniele Henkel réaffirme son engagement : mettre la science, la sécurité et l'humain au cœur de chaque décision et contribuer durablement à la santé globale au Canada.

SOURCE Groupe Daniele Henkel

Pour une entrevue avec Linda Mahieddine, Amel Mahieddine ou Danièle Henkel : Contact média : Lamia Charlebois, [email protected], 514 581 5831