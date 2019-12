Les entreprises canadiennes pourraient dégager des milliards en revenus d'ici 2023 grâce à l'adoption de stratégies favorisant l'innovation, révèle un rapport publié par Accenture

Une nouvelle étude menée auprès de plus de 8 300 organisations à travers le monde démontre une nette corrélation entre l'adoption de technologies et la croissance des entreprises

TORONTO, le 3 déc. 2019 /CNW/ - Un nouveau rapport d'Accenture (NYSE : ACN) révèle que les entreprises canadiennes dotées d'une stratégie d'adoption des technologies cohérente et d'une vision claire quant à l'avenir de leurs systèmes augmentent leurs revenus à un rythme 2,5 fois supérieur à celui des entreprises qui peinent à stimuler l'innovation.

Le rapport mondial, intitulé Full Value. Full Stop. How to scale innovation and achieve full value with Future Systems, s'appuie sur l'analyse des indicateurs de performance de 2015 à 2023 (prévisions). Il compare les entreprises dites « Chefs de file », c'est-à-dire dotées de systèmes opérationnels capables d'élargir l'application d'innovations prometteuses de façon répétée, à celles dites « Retardataires », qui procèdent aussi à l'adoption de nouvelles technologies, mais de façon fragmentaire.

Selon un modèle représentatif d'entreprise ayant généré un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars américains en 2015, l'étude révèle qu'entre 2015 et 2018, un « Retardataire » au Canada aurait cédé 4 milliards de dollars américains de chiffre d'affaires annuellement et risquerait de passer à côté d'un impressionnant 43 % de gain en revenus d'ici 2023, représentant 22 milliards de dollars américains, si l'entreprise ne change pas son approche en matière de technologique.

Le rapport a été publiée à la suite d'une étude mondiale menée auprès de plus de 8 300 organisations dans 20 pays, dont 313 entreprises canadiennes. Sa publication vise à aider les entreprises à comprendre et à combler le fossé de l'innovation, qui marque la différence et la valeur potentielle et la valeur de réalisation tirée des investissements technologiques. La recherche met en lumière l'impact considérable de l'investissement et de l'adoption de technologies sur les performances financières d'une entreprise et, plus particulièrement, sur l'état d'esprit et le comportement d'entreprises leaders de leur secteur.

« Les cadres dirigeants d'aujourd'hui investissent d'importantes sommes d'argent dans les nouvelles technologies, mais certaines entreprises ne sont pas conscientes des avantages en matière d'innovation liés à ces investissements », affirme Nicholas Bayley, directeur général et chef d'Accenture Stratégie au Canada. « Les entreprises canadiennes qui souhaitent réussir dans cette économie post-numérique axée sur les données ont besoin de nouveaux systèmes d'entreprise qui leur permettront d'innover à grande échelle et d'accéder aux possibilités de gains actuellement limitées par des systèmes et des processus désuets. »

Le rapport a évalué les entreprises en fonction de trois facteurs importants : l'adoption des technologies, l'étendue de l'utilisation des technologies et la volonté de procéder à des transformations organisationnelles et culturelles. Par l'attribution de points à chacun de ces facteurs clés, l'étude a permis de distinguer les Chefs de file (10 % des entreprises cumulant le plus de points) des Retardataires (25 % des entreprises cumulant le moins de points).

Les Chefs de file croient fermement à la collaboration et à la mise en valeur mutuelle de l'homme et de la machine, ainsi qu'à la formation de partenariats mutuellement avantageux entre les entreprises et leurs écosystèmes, souligne le rapport. Ces motivations expliquent en partie pourquoi ils mettent l'accent sur le développement de nouveaux systèmes sans limites, adaptables et radicalement humains, définis comme suit :

Sans limites: Les systèmes sans limites tirent parti de l'effacement des limites - au sein du secteur des TI, entre les entreprises, et entre les humains et les machines - pour créer de nouveaux espaces où les idées et les partenariats peuvent s'épanouir.

Les systèmes sans limites tirent parti de l'effacement des limites - au sein du secteur des TI, entre les entreprises, et entre les humains et les machines - pour créer de nouveaux espaces où les idées et les partenariats peuvent s'épanouir. Adaptables : Les systèmes adaptables apprennent, s'améliorent et s'adaptent de façon autonome, éliminant la friction entravant la croissance des activités et permettant aux humains de prendre de meilleures décisions à un rythme exponentiellement plus rapide.

: Les systèmes adaptables apprennent, s'améliorent et s'adaptent de façon autonome, éliminant la friction entravant la croissance des activités et permettant aux humains de prendre de meilleures décisions à un rythme exponentiellement plus rapide. Radicalement humains : Les systèmes radicalement humains sont en mesure de communiquer, d'écouter, d'observer et de comprendre, tout comme nous, et confèrent une simplicité élégante à toutes les interactions humain-machine, créant ainsi des avantages pour demain.

Le rapport Futurs Systems d'Accenture a également révélé que les Chefs de file font preuve d'une attitude et d'une approche distinctes à l'égard de l'adoption des technologies et de la transformation organisationnelle à l'échelle de l'entreprise, qui contraste fortement avec celles des Retardataires.



Plus précisément, les Chefs de file :

Adoptent de nouvelles technologies rapides et agiles : Au Canada , l'ensemble des Chefs de file adoptent de puissantes technologies, comme les architectures de microservices et les conteneurs Kubernetes, comparativement à seulement 20 % des Retardataires. Les Chefs de file utilisent également des solutions qui favorisent le découplage des données, des infrastructures et des applications.

Au , l'ensemble des Chefs de file adoptent de puissantes technologies, comme les architectures de microservices et les conteneurs Kubernetes, comparativement à seulement 20 % des Retardataires. Les Chefs de file utilisent également des solutions qui favorisent le découplage des données, des infrastructures et des applications. Optent pour l ' infonuagique : Les Chefs de file possèdent une avance importante en matière d'adoption de nouvelles technologies infonuagiques leur permettant de tirer efficacement parti d'autres avancées, telles l'intelligence artificielle (IA) et l'analytique. Pas moins de 100 % des Chefs de file canadiens estiment que les nuages représentent un moteur d'innovation, comparativement à seuls 33 % des Retardataires.

' Les Chefs de file possèdent une avance importante en matière d'adoption de nouvelles technologies infonuagiques leur permettant de tirer efficacement parti d'autres avancées, telles l'intelligence artificielle (IA) et l'analytique. Pas moins de 100 % des Chefs de file canadiens estiment que les nuages représentent un moteur d'innovation, comparativement à seuls 33 % des Retardataires. Considèrent les données comme un actif de l ' entreprise : Jusqu'à 94 % des Chefs de file canadiens ont adopté des mesures visant à assurer la qualité des données plutôt que de se fier à des données non vérifiées ou potentiellement biaisées. Cela indique que les Chefs de file ont suffisamment confiance en la fiabilité de leurs données pour procéder à des transformations organisationnelles, tandis que seuls 35 % des Retardataires seraient prêts à le faire.

' Jusqu'à 94 % des Chefs de file canadiens ont adopté des mesures visant à assurer la qualité des données plutôt que de se fier à des données non vérifiées ou potentiellement biaisées. Cela indique que les Chefs de file ont suffisamment confiance en la fiabilité de leurs données pour procéder à des transformations organisationnelles, tandis que seuls 35 % des Retardataires seraient prêts à le faire. Gèrent les investissements technologiques à l ' échelle de l ' entreprise : L'ensemble des Chefs de file (100 %) réussissent à harmoniser la gestion des services des TI avec les besoins d'affaires de leur entreprise en éliminant efficacement les barrières entre les TI et les autres services.

' ' L'ensemble des Chefs de file (100 %) réussissent à harmoniser la gestion des services des TI avec les besoins d'affaires de leur entreprise en éliminant efficacement les barrières entre les TI et les autres services. Misent sur le perfectionnement de leurs talents : Les Chefs de file recourent à l'apprentissage par l'expérience à un rythme trois fois plus élevé que celui des Retardataires à l'échelle internationale. Quelque 88 % des Chefs de file se servent de l'IA et de l'analytique avancée dans des domaines tels que l'apprentissage personnalisé et la prévision des besoins de compétences et de formations, comparativement à seuls 27 % des Retardataires.

Cliquez ici pour en savoir plus sur le rapport Full Value. Full Stop., les infographiques, les indicateurs clés utilisés sur une période de huit ans et les points de référence appliqués par industrie et par région. Suivez la conversation sur Twitter avec #IntoTheNew.

