Les entrepreneurs ratifient les conventions collectives 2021-2025 du secteur de la construction

MONTRÉAL, le 8 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Hier, lors de l'assemblée générale de ratification des conventions collectives, les entrepreneurs du secteur institutionnel et commercial, ainsi que du secteur industriel (IC/I), ont entériné l'entente de principe intervenue entre l'ACQ et l'Alliance syndicale pour le renouvellement des conventions collectives 2021-2025.

Conscients du rôle important de l'industrie de la construction dans la relance économique du Québec et du contexte du marché du travail, les employeurs ont voté favorablement à l'entente de principe et ont, par le fait même, donné le mandat à l'ACQ de ratifier les ententes de principes du tronc commun et des tables sectorielles IC/I.

L'ACQ remercie au passage tous les employeurs qui se sont impliqués dans les différentes étapes de la consultation depuis 2019 et souligne la participation de ces derniers à l'assemblée générale de ratification.

À propos de l'ACQ

Principal groupe de promotion et de défense des intérêts des entrepreneurs de l'industrie québécoise de la construction, l'Association de la construction du Québec (ACQ) est le plus important regroupement multisectoriel à adhésion volontaire de cette industrie. En vertu de la loi R-20, l'ACQ est l'agent patronal négociateur pour tous les employeurs des secteurs institutionnel-commercial et industriel (IC/I). L'ACQ représente 17 719 entreprises qui génèrent plus de 62 % des heures totales travaillées et déclarées dans l'industrie. Elle est également présente dans le secteur résidentiel par l'entremise de sa filiale ACQ Résidentiel. Grâce à un réseau de 10 associations régionales implantées dans 17 villes du Québec, elle offre à ses membres une multitude d'outils et de services.

