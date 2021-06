Annonce des finalistes du programme Le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2021 de l'Atlantique

HALIFAX, NS, le 4 juin 2021 /CNW/ - Chaque année, EY rend hommage à des entrepreneurs que rien n'arrête de partout au pays, qui changent le monde en misant sans retenue sur l'innovation, la croissance et la prospérité. Aujourd'hui, les membres du jury ont nommé 13 entreprises finalistes dans le cadre du programme Le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2021 de l'Atlantique.

« Je suis éblouie par la résilience et l'agilité dont font preuve les finalistes de cette année, commente Gina Kinsman, codirectrice du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY de l'Atlantique. Dans le contexte d'affaires actuel particulièrement difficile, ils ont néanmoins saisi de nouvelles occasions de faire la part des choses pour accélérer la croissance tout en demeurant engagés dans la création de valeur à long terme au bénéfice de leurs employés, de leurs parties prenantes et de l'ensemble de la collectivité. »

Conformément aux observations recueillies dans le Baromètre mondial de la confiance des entreprises d'EY, les nouvelles vulnérabilités et les défis imprévus découlant de la pandémie ne semblent pas ralentir ces entrepreneurs. Les finalistes de l'Atlantique illustrent le dynamisme du marché - de nouveaux acteurs émergent dans de nouveaux secteurs, certains font évoluer des secteurs arrivés à maturité alors que d'autres diversifient leurs modèles opérationnels actuels afin de résister aux pressions du marché.

« Le secteur des technologies est très bien représenté dans le groupe de finalistes de cette année, remarque Steve McLaughlin, codirecteur du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY de l'Atlantique. Il n'y a pas de meilleur moment pour faire face au changement en comptant sur l'innovation. Qu'ils représentent une entreprise technologique, ou axée sur le numérique, les finalistes transforment leurs activités pour accroître l'efficience, saisir de nouvelles possibilités et mettre en marché de nouveaux produits ou services améliorés.

Découvrez la liste complète des finalistes du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2021 de l'Atlantique

Prochaines étapes

Les membres du jury indépendant sélectionneront les Entrepreneurs de l'année régionaux dont les noms seront annoncés en juillet. Les lauréats se mesureront ensuite aux Entrepreneurs de l'année du Pacifique, des Prairies, de l'Ontario et du Québec lors de la célébration nationale en novembre 2021, durant laquelle dix Entrepreneurs de l'année canadiens seront nommés, dont l'un accédera au titre d'Entrepreneur de l'année d'EY 2021 du Canada et rivalisera avec les lauréats d'autres pays pour obtenir le titre d'Entrepreneur de l'année mondial d'EY en juin 2022.

À propos du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY

Le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY est le prix le plus prestigieux du monde des affaires remis aux entrepreneurs que rien n'arrête. Ces leaders visionnaires favorisent l'innovation, la croissance et la prospérité qui transforment le monde. Le programme offre aux entrepreneurs des points de vue et des expériences qui stimulent la croissance. Il leur permet d'établir des contacts avec leurs pairs, afin de renforcer l'entrepreneuriat partout dans le monde. Unique en son genre et d'envergure vraiment mondiale, Le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY rend hommage aux entrepreneurs dans le cadre de concours à l'échelle régionale et nationale, et ce, dans plus de 145 villes et plus de 60 pays. Les lauréats rivaliseront avec ceux d'autres pays pour obtenir le titre d'Entrepreneur de l'année mondial d'EY. ey.com/gpe

En 2021, le jury indépendant de l'Atlantique se compose de : Andrea Feunekes, chef de la direction et cofondatrice de Remsoft; Anne Whelan, chef de la direction de Seafair Capital Inc.; Kent Scales, chef de la direction de Scales Group of Companies; Kim Keating, chef de l'exploitation de Cahill Group; Laurie MacKeigan, présidente de Backman Vidcomm; et Robyn Eddy, ancienne présidente de Eddy Group Ltd.

Cette année, le commanditaire national est TSX Inc.

SOURCE EY Canada

Renseignements: Victoria McQueen, [email protected], 416 943 3141; Chiara Battaglia, [email protected], 514 833 3337; Dina Elshurafa, [email protected], 416 941 1818