Les Entrepôts Dominion révèlent leur nouvel espace multifonctionnel unique en son genre

Au rez-de-chaussée, les salles de réception polyvalentes restent intactes et continuent d'accueillir mariages, levées de fonds, événements corporatifs, lancements et autres célébrations. Au deuxième étage, en formule clé en mains, vous trouverez des espaces communs, des services partagés et des bureaux à louer. À tout cela s'ajoute une foule de services exclusifs tels qu'un centre d'entraînement, une piscine extérieure ainsi qu'une cafétéria. Au troisième étage, se trouve un espace locatif commercial de plus de 12 000 pieds carrés. Finalement, au quatrième étage, un espace de travail partagé (coworking) est aménagé, avec des vues surprenantes sur le centre-ville et le canal Lachine.

Laisser libre cours à la créativité

L'idée derrière ce projet des Entrepôts Dominion est d'offrir un espace multifonctionnel inspirant, capable de satisfaire tous les besoins d'affaires et d'organisation d'événements. Il procure une flexibilité et une qualité de vie hors du commun pour créer un environnement professionnel unique, propice à la créativité.

À propos des Entrepôts Dominion

Honorer plus de 100 ans d'histoire dans un espace multifonctionnel à la hauteur du riche passé du bâtiment, tel est le défi relevé par les Entrepôts Dominion. L'édifice érigé en 1899, est racheté en 2006 par l'agence de publicité Bos, qui amorce sa revitalisation complète sous la direction de l'architecte Luc Laporte. Ce dernier réalise le projet avec la ferme intention de mettre en valeur les éléments architecturaux distinctifs de l'édifice industriel. Situés en plein coeur de Saint-Henri, à proximité du canal Lachine et du marché Atwater, les Entrepôts Dominion sont un fleuron du patrimoine architectural du quartier.

SOURCE Les Entrepôts Dominion

Renseignements: Léonie Pelletier, Oui L'agence, 514 513 2536, [email protected], www.ouilagence.com