Les entraves majeures au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine en vigueur dès le 31 octobre

MONTRÉAL, le 28 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, rappelle que les entraves majeures au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine débuteront le 31 octobre 2022. La nouvelle configuration en place dès lundi sera en vigueur jusqu'en novembre 2025. Rappelons que Mme Guilbault a visité les lieux le jeudi 27 octobre dernier afin de bien comprendre l'ampleur des travaux sur le tunnel.

Gestion de la circulation dans le tunnel à compter du 31 octobre jusqu'en novembre 2025

1 voie ouverte en direction de la Rive-Sud

2 voies ouvertes en direction de Montréal

La ministre tient à rassurer la population que tous les efforts de coordination et de communication seront déployés par le Ministère et les partenaires de Mobilité Montréal afin d'assurer la mobilité dans l'est de Montréal et sur la Rive-Sud malgré la fermeture de trois voies sur six dans le tunnel. Dès lundi, une équipe travaillera en complémentarité avec le Centre intégré de gestion de la circulation du Ministère pour surveiller étroitement l'état de la circulation et la performance des services de transport collectif. Des rencontres sont également prévues avec les élus municipaux et les députés afin d'ajuster les mesures déployées au besoin.

Par ailleurs, la ministre lance un appel aux entreprises privées et invite les employeurs à faire preuve de souplesse et d'agilité dans leur organisation du travail, notamment en permettant aux employés de moduler leur horaire ou de choisir le télétravail. Chaque usager de la route qui évite de circuler seul à bord de sa voiture dans le tunnel contribue à maintenir des conditions de circulation acceptables.

Citation

« C'est un défi d'envergure qui s'amorce pour la mobilité dans la grande région de Montréal, mais je peux vous assurer que votre gouvernement met tout en œuvre pour atténuer les répercussions de cet important chantier. Nous suivrons donc la situation de très près et n'hésiterons pas à effectuer des ajustements si nécessaire. J'invite les usagers à opter pour un plan B, que ce soit le covoiturage, le télétravail ou le transport collectif, dont nous avons grandement bonifié l'offre. Je fais également appel aux employeurs afin qu'ils soient aussi flexibles que possible relativement aux horaires de travail. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Services pour faciliter les déplacements en transport collectif

Le Ministère encourage les usagers du tunnel à opter pour une alternative au voiturage en solo. Plusieurs mesures d'atténuation sont mises en place afin de faciliter les déplacements en transport collectif, notamment :

Voie réservée aux autobus, aux taxis et au covoiturage (3 occupants) sur l'autoroute 20, en direction de Montréal;

Tronçons de voies réservées à Montréal entre le terminus Radisson et l'autoroute 25 en direction sud;

et l'autoroute 25 en direction sud; Ajout d'un train supplémentaire entre 6 h et 22 h 30 sur la ligne jaune du métro;

5 stationnements incitatifs gratuits, totalisant plus de 2 400 places :

À Belœil, au pied du pont Arthur-Branchaud, sur la rue de l'Industrie (sortie 112);



À Sainte-Julie (terminus Sainte-Julie ), sur le boulevard Armand-Frappier (sortie 102);

(terminus ), sur le boulevard Armand-Frappier (sortie 102);

À Boucherville , à l'angle de l'A-20, du boulevard De Montarville et du chemin de Touraine (sortie 95);

, à l'angle de l'A-20, du boulevard De Montarville et du chemin de Touraine (sortie 95);

À Boucherville , à l'angle de l'A-20 et du boulevard de Mortagne (sortie 92);

, à l'angle de l'A-20 et du boulevard de Mortagne (sortie 92);

À Boucherville , à l'angle de la R- 132 et du boulevard De Montarville (sortie 18);

, à l'angle de la R- du boulevard De Montarville (sortie 18); 5 lignes d'autobus gratuites reliant les stationnements incitatifs situés sur la Rive-Sud au terminus Radisson à Montréal (capacité de transporter plus de 3 000 passagers par période de pointe) :

Montréal Belœil - Sainte-Julie - terminus Radisson (lignes exo 520 et 521);

(lignes exo 520 et 521);

Varennes - terminus Radisson (ligne exo 532);

(ligne exo 532);

Boucherville - terminus Radisson (lignes RTL 61 et 461);

- terminus (lignes RTL 61 et 461); Remise de titres de transport (2 passages) au terminus Radisson aux usagères et usagers des navettes gratuites afin qu'ils puissent poursuivre leur trajet en transport collectif. Cette distribution de titres, 7 jours sur 7, de 5 h 30 à 19 h 30, est en cours jusqu'au 27 novembre 2022.

aux usagères et usagers des navettes gratuites afin qu'ils puissent poursuivre leur trajet en transport collectif. Cette distribution de titres, 7 jours sur 7, de 5 h 30 à 19 h 30, est en cours jusqu'au 27 novembre 2022. Navette d'autobus dans le secteur Longue-Pointe à Montréal (STM 822);

Ajout de départs sur plusieurs lignes d'autobus dans le secteur des travaux :

Secteurs Boucherville et Longueuil (lignes RTL 22, 84, 85, 161, 180, 61);

(lignes RTL 22, 84, 85, 161, 180, 61);

Secteur Vallée-du- Richelieu (lignes exo 300 et 201);

(lignes exo 201);

Secteur Terrebonne - axe A-40 (lignes exo 30 et 140);

Bonification du service de taxis collectifs desservant le parc industriel de Boucherville pour les lignes T89, T92 et T93;

pour les lignes T89, T92 et T93; Bonification du service RTL à la demande, du transport par taxis offert aux personnes se déplaçant dans les parcs industriels de Longueuil , Lavoisier et Edison, situés dans les villes de Longueuil et de Boucherville , de part et d'autre de l'autoroute 20;

, Lavoisier et Edison, situés dans les villes de et de , de part et d'autre de l'autoroute 20; Navette fluviale gratuite entre le quai municipal de Boucherville et le parc de la Promenade-Bellerive dans l'est de Montréal en exploitation d'avril à novembre.

Liens connexes

Afin de planifier vos déplacements et de prendre connaissance des alternatives de transport en fonction de votre itinéraire, consultez la page Web consacrée aux mesures d'atténuation en transport collectif et téléchargez l'application Chrono.

