Les ententes visant à officialiser l'appui au projet de raccordement au réseau électrique du Nord de l'Ontario ont été finalisées

THUNDER BAY, TERRITOIRE DU TRAITÉ ROBINSON-SUPÉRIEUR, ON, le 22 juill. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à travailler en partenariat avec les Premières Nations et le gouvernement de l'Ontario pour construire des infrastructures communautaires essentielles et investir dans une énergie propre et fiable.

L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, s'est joint à Margaret Kenequanash, PDG de Wataynikaneyap Power, et à Gary Smith, vice-président directeur pour les activités de l'Est du Canada et des Caraïbes, Fortis inc., et au conseil de direction de la société en commandite des Premières Nations, afin de célébrer la signature officielle d'ententes visant à finaliser les modalités de l'appui du Canada, en partenariat avec l'Ontario, au projet de raccordement au réseau électrique du Nord de l'Ontario, évalué à 1,6 milliard de dollars.

Le raccordement de 16 Premières Nations qui dépendent du diesel au réseau électrique de l'Ontario permettra de fournir à ces communautés une énergie propre, sûre et fiable. Cela aura une incidence importante sur la santé et la sécurité des membres des communautés, en plus de stimuler les possibilités de développement économique et la construction d'infrastructures.

Citations

« Les sources d'énergie propres sont essentielles non seulement pour la protection de l'environnement, mais aussi pour la santé et la sécurité des membres des communautés. D'importants travaux se poursuivent pour raccorder les Premières Nations qui dépendent du diesel au réseau électrique de l'Ontario. Nous avons hâte de célébrer le raccordement des communautés des Premières Nations au réseau électrique provincial d'ici 2023. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« Dans le cadre du projet Wataynikaneyap, on raccordera au réseau électrique les Premières Nations éloignées afin qu'elles aient accès à de l'énergie propre. Ce projet jettera aussi les bases de notre façon de faire des affaires. Grâce à la signature des documents définitifs, tous les partenaires pourront travailler dans le cadre du modèle opérationnel complexe convenu par les deux ordres de gouvernement, les Premières Nations et notre partenaire. Meegwetch au Canada de fournir le financement à l'Ontario au nom des Premières Nations et d'appuyer ce projet très important. C'est un jalon important pour les 24 Premières Nations partenaires de Wataynikaneyap Power. »

Margaret Kenequanash

PDG, Wataynikaneyap Power LP



« Faire de l'accès à de l'énergie propre et fiable une réalité pour des milliers de résidants des Premières Nations du Nord de l'Ontario est un honneur. Merci aux gouvernements du Canada et de l'Ontario de leur appui. Nous avons hâte de faire progresser le projet, aux côtés de nos 24 Premières Nations partenaires. »

Gary Smith

Vice-président directeur des activités de l'Est du Canada et des Caraïbes

Fortis inc.



Faits en bref

En mars 2018, le Canada, l' Ontario et Wataynikaneyap Power ont conclu un protocole d'entente en vertu duquel les parties ont convenu de collaborer pour réaliser le raccordement au réseau provincial d'électricité de 16 communautés des Premières Nations, situées dans le nord-ouest de l' Ontario , qui dépendent du diesel.

et Wataynikaneyap Power ont conclu un protocole d'entente en vertu duquel les parties ont convenu de collaborer pour réaliser le raccordement au réseau provincial d'électricité de 16 communautés des Premières Nations, situées dans le nord-ouest de l' , qui dépendent du diesel. Wataynikaneyap Power est une société de transport autorisée, réglementée par la Commission de l'énergie de l' Ontario et détenue majoritairement par un regroupement de 24 communautés des Premières Nations en partenariat avec Fortis inc. et d'autres investisseurs privés. Pour raccorder les communautés éloignées des Premières Nations au réseau électrique, Wataynikaneyap Power développera les plans visant environ 1 800 kilomètres de lignes de transport dans le nord-ouest de l' Ontario , et en gérera la construction et le fonctionnement. Pour plus d'informations, visitez le site www.wataypower.ca.

et détenue majoritairement par un regroupement de 24 communautés des Premières Nations en partenariat avec Fortis inc. et d'autres investisseurs privés. Pour raccorder les communautés éloignées des Premières Nations au réseau électrique, Wataynikaneyap Power développera les plans visant environ 1 800 kilomètres de lignes de transport dans le nord-ouest de l' , et en gérera la construction et le fonctionnement. Pour plus d'informations, visitez le site www.wataypower.ca. Le premier des 16 raccordements a été accéléré grâce à un investissement de 60,2 millions de dollars du Canada. Le raccordement au réseau de la Première Nation de Pikangikum a eu lieu en décembre 2018.

a eu lieu en décembre 2018. Grâce à la mise en œuvre réussie du projet, on réduira de 25 à 9 le nombre de communautés des Premières Nations qui dépendent du diesel en Ontario .

Liens connexes

Wataynikaneyap Power (en anglais seulement)

Projet de ligne électrique Pikangikum (en anglais seulement)

Le gouvernement du Canada investit pour fournir de l'électricité propre, sûre et fiable à la Première Nation de Pikangikum dans le nord-ouest de l'Ontario

Projet historique de transport d'énergie dirigé par des Autochtones pour raccorder 16 collectivités des Premières Nations éloignées au réseau électrique provincial

La Première Nation de Pikangikum souligne le raccordement historique au réseau électrique provincial dans le cadre du projet de Wataynikaneyap Power mené par des Autochtones

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : GouvCan - Autochtones

Facebook : GouvCan - Autochtones

Instagram : @gcAutochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss .

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC)

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Kevin Deagle, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Seamus O'Regan, Ministre des Services aux Autochtones, 873-354-0987; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, SAC.media.ISC@canada.ca

Related Links

https://www.aadnc-aandc.gc.ca