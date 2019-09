Les enseignantes et les enseignants #deboutpourlaplanete

MONTRÉAL, le 27 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) et ses syndicats affiliés se mobilisent pour exiger des gestes concrets dans la lutte contre les changements climatiques. Que ce soit par l'organisation d'activités de sensibilisation sur les enjeux climatiques, la participation aux manifestations ou même la grève, toutes les ressources de la Fédération sont consacrées aujourd'hui à ce vaste mouvement planétaire dont l'ampleur témoigne de l'urgence de la situation.

Nos membres qui œuvrent dans les universités, les cégeps et les établissements privés sont aux côtés de leurs étudiantes et étudiants pour dénoncer l'inaction des dirigeants.

« Le message de nos membres ne souffre d'aucune ambiguïté. Il faut poser des gestes concrets, instaurer des politiques contraignantes pour réduire drastiquement l'empreinte environnementale des entreprises, des gouvernements et de chacun de nous. Ces changements devront être immédiats et significatifs. Nous n'avons pas le droit d'échouer, nous n'aurons pas de deuxième chance », souligne Caroline Quesnel, présidente de la Fédération.

L'équipe de la FNEEQ apporte une contribution inédite à la journée du 27 septembre. En plus de consacrer leur temps et leur énergie à soutenir les multiples activités de cette journée, les salarié-es et les élu-es de la Fédération verseront en don jusqu'à l'équivalent de leur salaire quotidien à la fondation de l'Association pour la protection des milieux humides de la Cumberland. C'est près de 5000,00 $ qui seront ainsi remis à l'organisme. « Nous avons choisi de supporter une fondation qui tente depuis plusieurs années de protéger le dernier milieu humide en Beauce. Cette fondation a également créé un volet éducatif offert aux écoles et à la population, ce qui pour nous, est un gros plus », mentionne Jean Grenier, coordonnateur de l'équipe.

Selon le dernier consensus de scientifiques mandatés par l'ONU, le monde devra être carboneutre, sans émission polluante, dès 2050. Pour la Fédération, la mobilisation sans précédent de la société civile démontre une forte volonté d'atteindre cet objectif afin que les jeunes aient, eux aussi, droit à un avenir.

La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN regroupe actuellement quelque 35 000 membres dans 47 cégeps et centres d'études collégiales, 41 établissements privés et 13 syndicats d'université. Elle a été la pionnière de la syndicalisation des chargé-es de cours et en regroupe une très large majorité. La FNEEQ-CSN est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec.

