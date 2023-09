Les employeurs canadiens prévoient d'importantes augmentations de salaire malgré la situation économique difficile, selon l'enquête d'Eckler

Les entreprises chercheront-elles à actualiser leur stratégie de rémunération globale alors que la chasse aux talents se poursuit?

TORONTO, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Selon la deuxième enquête annuel d'Eckler sur la planification de la rémunération, l'augmentation moyenne nationale du salaire de base pour 2024 devrait être de 3,9 % (à l'exclusion des gels salariaux prévus), soit un peu moins que l'augmentation prévue de 4,2 % pour 2023 et que l'augmentation réelle du salaire de base pour 2023, qui s'est établie à 4,4 %.

Selon Anand Parsan, chef de pratique, Rémunération à l'échelle nationale, chez Eckler, « alors que les organisations continuent de faire face à l'incertitude économique et à un marché du travail tendu, notre enquête montre que beaucoup prévoient des augmentations de salaire proches des récents sommets. »

La majorité des organisations sont indécises quant aux budgets de planification salariale pour 2024, mais ne négligent pas l'incidence de la rémunération sur la stratégie de gestion des talents

L'enquête a révélé que plus de la moitié (58 %) des organisations restent indécises quant aux budgets salariaux pour 2024.

« À l'approche de l'année prochaine, les employeurs et les employés ont dû faire face à l'augmentation des taux d'intérêt de la Banque du Canada et à l'annonce d'une récession imminente. Il n'est donc pas surprenant que près de la moitié des organisations interrogées soient encore indécises quant à leur budget de planification salariale pour 2024 », a déclaré M. Parsan.

Les résultats indiquent aussi que la rémunération reste un élément essentiel pour attirer et fidéliser les talents : près d'un répondant sur cinq déclare disposer d'un budget promotionnel distinct pour la reconnaissance interne, et moins de 1 % mentionne avoir prévu un gel des salaires.

Principaux résultats par province, territoire et secteur d'activité :

L' Alberta , la Colombie-Britannique et l'Île-du-Prince-Édouard prévoient les augmentations salariales moyennes les plus élevées se situant dans une fourchette de 3,9 % à 4,0 %.

, la Colombie-Britannique et l'Île-du-Prince-Édouard prévoient les augmentations salariales moyennes les plus élevées se situant dans une fourchette de 3,9 % à 4,0 %. Les augmentations salariales les plus faibles prévues varient de 3,3 % à 3,6 % pour les Territoires du Nord-Ouest et Terre-Neuve-et- Labrador respectivement, tandis que toutes les autres provinces prévoient une hausse de 3,7 %.

respectivement, tandis que toutes les autres provinces prévoient une hausse de 3,7 %. Les plus fortes augmentations de salaire moyen par branche d'activité sont attendues dans l'industrie minière (7,3%), les technologies de l'information et de la haute technologie (4,7%) et les services professionnels, scientifiques et techniques (4,4%).

Les secteurs de la santé (2,9 %), de l'éducation (3,3 %) et, collectivement, les organismes de bienfaisance, les fondations, les associations mutuelles et les associations professionnelles (3,4 %) affichent les prévisions d'augmentation salariale les plus faibles.

Les grandes initiatives en matière de ressources humaines restent une priorité

Chris Brisebois, qui dirige la plus importante pratique de services-conseils en matière de régimes de retraite et d'avantages sociaux chez Eckler, a déclaré : « Nul doute que la rémunération reste un élément important de la stratégie de rétribution d'une organisation. Cependant, notre enquête montre que les entreprises se concentrent également sur une stratégie de gestion des talents plus holistique. »

Voici les principales initiatives en RH mentionnées :

participer à des enquêtes de référence sur les salaires (53,0 %);

améliorer nos stratégies de rémunération globale pour qu'elles soient plus complètes, plus flexibles et plus centrées sur l'employé (47,6 %);

fournir ou produire davantage de ressources et de formations sur la rémunération à l'intention des gestionnaires de personnes (46,3 %);

avoir des descriptions de poste actualisées (42,2 %);

adopter des mesures pour collecter et analyser les données démographiques de la main-d'œuvre afin de soutenir les initiatives en matière de diversité, d'équité et d'inclusion (34,8 %).

M. Brisebois conclut : « Vos employées et vos employés sont votre atout le plus important. La manière dont vous les récompensez et les soutenez doit en tenir compte. Alors que les organisations continuent à renforcer leurs stratégies de gestion des talents, les programmes de rémunération globale qui mobilisent et dynamisent votre personnel, tout en restant viables pour l'organisation, sont essentiels, et à plus forte raison dans les environnements économiques difficiles. » Votre personnel est votre atout le plus important. La manière dont vous les récompensez et les soutenez doit en tenir compte. Alors que les organisations continuent à consolider leurs stratégies de gestion des talents, les programmes de rémunération globale qui engagent et responsabilisent votre personnel tout en restant viables pour l'organisation, sont essentiels - et jamais plus que dans les environnements économiques difficiles.

À propos de l'enquête

L'enquête d'Eckler sur la planification de la rémunération, mené de juin à août 2023, a permis de recueillir les réponses de 300 organisations canadiennes de divers secteurs et diverses industries. Les résultats de l'enquête fournissent des données essentielles sur les salaires, les pratiques d'administration de la paie, les tendances du marché et les priorités en matière de ressources humaines.

