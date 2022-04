L'enquête révèle que si la plupart des Canadiens se sentent valorisés et à l'aise au travail, des problèmes sous-jacents persistent pour certains répondants1

TORONTO, le 28 avril 2022 /CNW/ - Un nouveau sondage d'ADP Canada, mené avec Maru Public Opinion, révèle que la plupart des travailleurs canadiens se sentent à l'aise sur leur lieu de travail; cependant, les Canadiens qui se sont identifiés comme étant noirs, autochtones ou de couleur sont plus susceptibles de déclarer faire face à des défis pouvant affecter leur sécurité psychologique au travail, cette dernière renvoyant à la croyance que vous ne serez ni puni ni humilié pour avoir parlé, partagé des idées, posé des questions ou fait des erreurs au travail.

La plupart des Canadiens se sentent valorisés et à l'aise au travail

Les employeurs canadiens semblent cultiver des milieux de travail psychologiquement sécuritaires, près de neuf travailleurs canadiens sur dix indiquant qu'ils sont à l'aise d'être eux-mêmes au travail et huit sur dix estiment qu'ils peuvent faire part de leurs préoccupations à leur gestionnaire ou à leur équipe de direction.

De plus, la plupart des travailleurs canadiens disent se sentir valorisés au travail : 82 % des répondants notent que leurs compétences et leurs talents uniques sont utilisés et appréciés au travail.

Plus du tiers des travailleurs racialisés et autochtones se disent préoccupés par le fait de se sentir amoindris au travail

Bien qu'ils se sentent valorisés et à l'aise au travail, les données révèlent que les répondants racialisés et autochtones sont presque deux fois plus susceptibles (36 %) que les répondants blancs (21 %) de dire qu'ils pensent que leurs collègues peuvent délibérément agir d'une manière qui sape leurs efforts au travail. Cela était particulièrement vrai pour les répondants de ces groupes qui s'identifiaient en tant qu'hommes (40 %).

Un sentiment similaire a été découvert lorsque les répondants ont été interrogés sur les erreurs commises au travail, près de la moitié (49 %) des travailleurs racialisés et autochtones ayant déclaré qu'ils étaient d'accord avec l'affirmation selon laquelle faire une erreur au travail sera retenu contre eux. Les répondants de ces groupes étaient également plus susceptibles (35 %) de dire qu'il est difficile de demander de l'aide à des collègues ou à un gestionnaire direct.

La sécurité psychologique est essentielle pour établir des liens solides et promouvoir l'authenticité au travail

Bien que les employeurs semblent soutenir les lieux de travail inclusifs, il reste du travail à faire pour s'assurer que tous les employés se sentent vus, entendus et valorisés. Il est important de reconnaître que les micro-agressions - des actes de discrimination subtils ou involontaires - peuvent se produire sur le lieu de travail et avoir un impact psychologique sur les employés, entraînant souvent le sentiment de ne pas être connectés.

Encourager un environnement qui favorise la discussion ouverte et l'action autour des désavantages, y compris les micro-agressions, et les questions d'inclusion peut aider les employeurs à créer un lieu de travail qui favorise la sécurité psychologique, un sentiment d'appartenance et une culture du plaidoyer.

« Nous savons que des liens solides sont un indicateur d'inclusion - une étude récente de l'Institut de recherche d'ADP a déterminé que les employés qui se sentent fortement connectés sont cinq fois moins susceptibles d'être victimes de discrimination au travail, explique Heather Haslam, vice-présidente du marketing chez ADP. Il est crucial de reconnaître que la sécurité psychologique joue un rôle dans l'établissement de liens solides. Les dirigeants sont responsables de la création d'espaces psychologiquement sûrs qui établissent des liens solides, créent des environnements plus inclusifs et offrent de meilleures opportunités pour améliorer l'engagement, la collaboration et la créativité des employés », conclut-elle.

