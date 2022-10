Les employés québécois se sentent peu concernés par le vol de données au travail, selon une récente étude

Une nouvelle étude montre qu'en ce qui concerne les cybermenaces sur le lieu de travail, plus d'un tiers (36 %) des employés québécois se disent peu ou pas du tout préoccupés par le vol de données de l'entreprise.

Toutefois, les entreprises québécoises peuvent faire davantage pour soutenir les employés - un tiers (30 %) d'entre eux affirment qu'il n'y a aucune formation en cybersécurité sur leur lieu de travail, alors que 87 % la trouvent intéressante.

L'éducation des employés et la création d'une culture de sensibilisation à la cybersécurité constituent la première ligne de protection.

LAVAL, QC, le 25 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Terranova Security, leader mondial de la formation et la sensibilisation à la cybersécurité, dévoile aujourd'hui une étude révélant le niveau de sensibilisation à la cybersécurité des travailleurs au Canada et au Québec. Dans l'ensemble, l'étude a révélé que les entreprises québécoises n'en font toujours pas assez pour protéger leurs organisations contre les cybermenaces en ne fournissant pas de formation et d'éducation appropriées en matière de cybersécurité.

En collaboration avec l'institut de sondage de marché internationale Ipsos, Terranova Security a mené une étude auprès de 1 000 employés à travers le Canada et a constaté que le niveau de préoccupation à l'égard des cybermenaces était d'une faiblesse alarmante. Un peu plus d'un tiers (36 %) des employés se disent peu ou pas du tout préoccupés par le vol de données au travail, et 20 % pensent qu'ils ne peuvent pas du tout être ciblés par les cybercriminels.

L'étude montre qu'il existe encore une certaine confusion parmi les employés quant à la responsabilité finale de la protection des données de l'entreprise, bien que l'erreur humaine soit à l'origine de 95 % des problèmes de sécurité informatique. En effet, plus des trois quarts (76 %) des employés québécois pensent que la responsabilité de la protection des données de l'entreprise incombe au service informatique, comparé à 62 % qui estiment qu'il joue un rôle essentiel.

Ces résultats surgissent à un moment où le danger d'une brèche est plus élevé que jamais. Selon le Centre antifraude du Canada (CAFC), les Canadiens ont perdu un total estimé à 230 millions de dollars canadiens à cause de la fraude en 2021, dont une somme de 100 millions de dollars canadiens était associée à la fraude en ligne.

L'étude souligne que les entreprises canadiennes ne fournissent pas aux employés une formation suffisante sur les cybermenaces courantes et les meilleures pratiques en matière de cybersécurité. Seuls 39 % des employés disent travailler dans une entreprise où la formation de sensibilisation à la cybersécurité est obligatoire. Ainsi, 36 % des répondants n'ont participé à aucune formation en matière de cybersécurité et un tiers (30 %) ont indiqué que leur entreprise n'offre aucune formation en la matière.

Ces faibles taux de formation ne sont pas dus à un manque d'intérêt de la part des employés ; en effet, 87 % d'entre eux estiment que la formation à la cybersécurité est intéressante, et 64 % ont commencé ou complété la formation lorsqu'elle leur a été proposée.

« L'étude montre qu'il y a du travail à faire pour sensibiliser les gens au rôle important qu'ils jouent dans la protection des données au travail, mais la responsabilité ne se limite pas à eux, » souligne Theo Zafirakos, CISO chez Terranova Security. « Il est clair que la formation et la sensibilisation à la cybersécurité est laissée de côté par de nombreuses entreprises québécoises, même si la cybercriminalité est en hausse, ce qui est préoccupant. Néanmoins, les employés ont aussi envie d'en savoir plus à ce sujet. Ils constituent la première ligne de défense contre toute cyberattaque. En investissant davantage dans l'éducation et en instaurant une culture autour de la cybersécurité des données au sein des entreprises, ces dernières mettront en place une solide protection contre toute cybermenace. »

Pour plus d'informations sur les solutions de Terranova Security et pour lire le rapport en détail, veuillez visiter le site ici.

À propos de Terranova Security

Terranova Security est un leader mondial de la formation et la sensibilisation à la cybersécurité et un partenaire de choix pour les entreprises. Les programmes de sensibilisation et les simulations de phishing de Terranova Security offrent aux organisations du monde entier le contenu de la plus haute qualité, la plateforme de sensibilisation à la sécurité la plus universelle, le plus grand portefeuille d'outils de formation et de communication et le simulateur de phishing le plus intuitif du secteur. Terranova Security travaille avec des organisations et des équipes de sensibilisation à la sécurité du monde entier pour concevoir des programmes, aidant à réduire considérablement le facteur de risque humain afin de contrer efficacement toutes les cyberattaques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Terranova Security.

À propos de IPSOS

Ipsos est le troisième plus important groupe mondial des études, présent sur 90 marchés et employant plus de 18 000 personnes.

Nos professionnels des études, nos analystes et nos scientifiques ont construit des capacités multi-spécialistes uniques qui apportent un éclairage puissant sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, consommateurs, patients, clients ou employés. Nos 75 solutions commerciales sont basées sur des données primaires provenant de nos enquêtes, de la surveillance des médias sociaux et de techniques qualitatives ou d'observation.

« Game Changers » - notre slogan - résume notre ambition d'aider nos 5 000 clients à naviguer plus facilement dans un monde en profonde mutation.

Fondé à Paris en 1975, Ipsos entre à la bourse sur Euronext Paris le 1er juillet 1999. La société fait partie du SBF 120 et de l'indice Mid-60 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Code ISIN FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP

https://www.ipsos.com/fr-ca

SOURCE Terranova Security

Renseignements: Contacts presse: Camille Chabot, FleishmanHillard Highroad, [email protected], +1 (581) 984-3736