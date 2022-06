Les employés du Cinéma du Parc sont maintenant syndiqués!

MONTRÉAL, le 29 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le 2 juin 2022, la section locale 262 de l'Alliance Internationale des employés de scène, théâtre et cinéma (AIEST) déposait une requête au Tribunal administratif du travail afin de représenter le personnel à l'accueil, à la billetterie et à la concession.

Le 23 juin dernier, le Tribunal administratif du travail accordait l'accréditation pour la douzaine de travailleurs et travailleuses du Cinéma du Parc. Le Cinéma du Parc, construit en 1976, compte 3 salles et est administré par le même groupe que les cinémas Beaubien et du Musée. Les employés du cinéma Beaubien sont syndiqués avec la section locale 262 de l'AIEST depuis 2003.

L'entreprise souscrit aux principes de l'économie sociale, concept que la section locale 262 appuie depuis de nombreuses années. En joignant les rangs de l'AIEST, les employés du Cinéma du Parc pourront bénéficier des nombreux avantages offerts par l'AIEST et des conditions de travail négociées par la section locale 262.

L'Alliance Internationale des employés de scène, théâtre et cinéma (AIEST) représente plus de 700 employés à l'accueil en théâtre et cinéma au Québec et est affiliée avec la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

