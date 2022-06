WASHINGTON, 13 juin 2022 /CNW/ - Le dernier rapport de Gallup sur l'état du milieu de travail dans le monde révèle que, malgré plus de deux ans de pandémie, les travailleurs américains et canadiens ont semblé connaître une remontée en 2021. Le rapport dénote des évaluations plus élevées liées à la vie que l'année précédente et des baisses dans plusieurs émotions négatives chez les employés. En 2021, 33 % des employés américains et canadiens se sentaient engagés au travail et 60 % avaient un bien-être florissant, comparativement au reste du monde où les résultats étaient de 21 % et 33 % respectivement.

Les recherches de Gallup ont toujours démontré que l'engagement des employés est un facteur important de la réussite organisationnelle. Les entreprises et les organisations où l'engagement des employés est élevé connaissent une productivité plus élevée, de meilleures relations avec la clientèle, un roulement du personnel plus faible et une rentabilité plus élevée.

À l'échelle mondiale, l'engagement et le bien-être des employés demeurent très faibles, et cela freine un énorme potentiel de croissance. Gallup estime que la faible mobilisation des employés coûte 7,8 billions de dollars à l'économie mondiale.

Les années de pandémie ont été marquées par une stagnation de l'engagement à l'échelle mondiale; toutefois, les États-Unis et le Canada demeurent les régions connaissant l'engagement le plus élevé dans le monde, tandis que l'Europe et la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord affichent l'engagement le plus faible. Fait remarquable, l'Asie du Sud a connu la plus forte croissance de l'engagement, soit une augmentation de 9 %, même si la région a connu des baisses dans d'autres mesures.

Le marché du travail semble également s'être rétabli. Parmi les personnes actuellement employées dans le monde, 45 % disent que c'est un bon moment pour trouver un emploi, ce qui constitue une légère hausse par rapport à l'an dernier, mais une baisse par rapport au record de 55 % atteint en 2019. Les possibilités d'emploi à l'échelle mondiale ont connu une hausse constante au cours de la décennie précédant la pandémie.

La région des États-Unis et du Canada constitue un cas particulier, se classant en tête dans le monde avec 71 %, soit une hausse de 44 % par rapport à l'année précédente. Ce nombre est encore plus remarquable compte tenu du fait que Gallup fait des sondages aux États-Unis à longueur d'année, ce qui signifie qu'il est peu probable que cette donnée soit due à un événement précis en 2021. Les autres régions aux résultats les plus élevés sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande (59 %) et l'Asie du Sud (50 %).

« Bien que les États-Unis et le Canada, en tant que région, aient beaucoup plus d'employés engagés et épanouis par rapport au reste du monde, leur personnel manifeste un niveau d'inquiétude et de stress quotidien plus élevé que celui observé à l'échelle mondiale. Les États-Unis et le Canada ont aussi d'importantes différences entre eux. Les employés américains déclarent un pourcentage plus élevé d'engagement, tandis que les employés canadiens, bien qu'ils soient moins engagés, sont plus susceptibles de s'épanouir dans leur vie en général. L'engagement au travail et le bien-être général sont tous deux importants pour réduire le risque d'épuisement professionnel », a déclaré Jim Harter, scientifique en chef du milieu de travail de Gallup.

Le stress des employés à l'échelle mondiale a atteint un nouveau sommet en 2021, soit 44 %, principalement en raison de l'augmentation du stress en Asie du Sud et en Asie de l'Est. Comme le niveau d'inquiétude au quotidien, le niveau de stress a augmenté chez les employés depuis une décennie, avec une augmentation notable pendant la pandémie. Les régions les plus stressées du monde sont l'Asie de l'Est (55 %), l'Amérique latine (50 %) et les États-Unis et le Canada (50 %).

En général, les femmes et les employés de moins de 40 ans font état d'un niveau de stress plus élevé. Les femmes qui travaillent en Amérique latine et aux États-Unis affichent un niveau de stress parmi les plus élevés au monde : 60 % en Amérique latine et 54 % aux États-Unis et au Canada.

Le pourcentage mondial d'employés qui se sentent épanouis a atteint un sommet record en 2021; cette donnée est en progression constante depuis 2017. Cette mesure d'évaluation de la vie combine ce que les gens pensent de leur situation actuelle et ce qu'ils s'attendent à ressentir dans cinq ans. Ceux qui se sentent épanouis signalent beaucoup moins de problèmes de santé, moins d'émotions négatives et plus d'espoir, de bonheur et d'énergie dans leur vie.

En 2021, les régions dont les employés se sentent le plus épanouis, soit l'Australie/la Nouvelle-Zélande et les États-Unis/le Canada, ont également connu les plus importantes augmentations. En revanche, l'Europe et l'Asie du Sud ont connu des baisses importantes du niveau d'épanouissement. Les deux régions ont connu une baisse de 5 %, alors que l'Asie du Sud affiche le plus faible pourcentage d'épanouissement au monde, soit 11 %.

« Avec une augmentation massive de la fusion des vies professionnelle et personnelle en raison d'un travail entièrement à distance ou hybride, il est plus important que jamais que les superviseurs aient des conversations régulières et constructives avec les employés au sujet de la conciliation travail-vie personnelle. Les gestionnaires jouent un rôle encore plus primordial », a poursuivi Jim Harter.

À propos de Gallup Gallup fournit des analyses et des conseils pour aider les dirigeants et les organisations à résoudre leurs problèmes les plus urgents. Forte de plus de 80 ans d'expérience et de sa portée mondiale, Gallup en sait plus que toute autre organisation au monde sur les attitudes et comportements des employés, des clients, des étudiants et des citoyens.

Contact pour les médias : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1213938/Gallup_Logo.jpg

SOURCE Gallup, Inc.