Les employé-es syndiqué-es de l'usine Les Aliments Dare de Sainte-Martine votent en faveur de la grève

MONTRÉAL, le 14 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Les employé-es de l'usine Les Aliments Dare (boulangerie Grissol) de Sainte-Martine se sont dotés d'un mandat de grève dimanche soir lors d'une assemblée spéciale. C'est dans une proportion de 85% que les syndiqué-es membres du Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 574 (SEPB-574) ont voté en faveur de la grève à exercer au moment jugé opportun.

« Avec un taux de participation à l'assemblée de 91%, le message envoyé à la direction est clair, nous voulons une convention collective qui tienne compte des nouvelles réalités économiques, entre autres de l'inflation. Il y a d'importants problèmes de rétention du personnel en raison des salaires qui ne sont pas assez élevés, nous voulons que les salaires soient suffisamment attrayants pour garder notre monde. On le sait, le domaine de l'alimentation engrange des profits importants, il est temps de partager », estime Mario Longtin président du syndicat des employés et employées de Les Aliments Dare (SEPB-574).

Le principal point d'achoppement est au niveau monétaire. Le syndicat réclame 18% d'augmentation sur trois ans alors que l'employeur offre 13,25% sur quatre ans.

« Nous sommes de bonne foi, nous allons donner une chance à la négociation, mais nous n'hésiterons pas à utiliser notre mandat de grève si l'employeur fait la sourde oreille. Après un an et demi de négociations, on est rendu là », conclut Dominic Béland, président du SEPB-574.

Les aliments Dare doivent inaugurer une nouvelle ligne de production dans l'usine de Sainte-Martine en décembre, comme quoi les affaires vont bien pour l'entreprise.

SOURCE Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau (SEPB)

Renseignements: Dave Parent, conseiller aux communications, SEPB-Québec, 514-713-2046, [email protected]