Les employé.es de bureau d'Énergir déclenchent une grève de 24 heures

MONTRÉAL, le 13 juin 2023 /CNW/ - L'unité des employé.es de bureau d'Énergir, affiliée au Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 463 (SEPB-463) déclenchera une grève de 24 heures, le mercredi 14 juin.

Au début du mois de mai, les employé.es syndiqués ont rejeté dans une proportion de 86 % les dernières offres patronales, donnant du même coup le mandat à son exécutif syndical d'entreprendre des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève.

L'unité des employé.es de bureau d'Énergir compte 370 travailleuses et travailleurs. Ces derniers sont sans contrat de travail depuis le 31 août 2020. Les discussions achoppent au niveau du salaire et de la sécurité d'emploi.

« C'est la première journée de grève. Nous ne dévoilerons pas notre stratégie, mais il est clair que si la partie patronale ne démontre pas une réelle volonté de régler à des conditions décentes, il y aura d'autres journées comme celle-ci. Nous avons un appui fort de nos membres », explique Marie-Céline Rose, présidente du SEPB-463.

Une attaque directe au droit de grève

En réaction à l'annonce de la grève, l'employeur n'a pas tardé à réagir en modifiant unilatéralement deux conditions de travail des membres du SEPB-463.

« L'employeur a annoncé à nos membres qu'ils n'auront plus droit au télétravail et pour nos collègues qui sont sur la route avec des véhicules d'Énergir, ils n'auront plus de droit de retourner à la maison avec ledit véhicule. Pour nous c'est clair qu'il s'agit de représailles au vote de grève. Pourtant c'est ce même employeur qui se vantait de promouvoir ces deux éléments afin de favoriser le recrutement et de réduire les déplacements et les émissions de GES qui en découlent. Punir des employé.es qui se prévalent de leur droit à la grève est immoral », dénonce Mme Rose.

Les travailleuses et travailleurs d'Énergir sont assujettis au maintien des services essentiels.

Piquetage : heures et lieux

Montréal

1717 rue du Havre

6h à 10h

9h30 à 13h30

11h à 15h

Québec

2388 rue Einstein

8h à 12h

Sherbrooke

240, rue Léger

8h à 12h

Mauricie

1926 voie de desserte de l'autoroute 40,

Saint-Maurice

8h à 12h

Rouyn-Noranda

579, boulevard Témiscamingue

8h à 12h

Chicoutimi

1100, rue Bersimis

8h à 12h

