Les élus scolaires montréalais remercient le Conseil municipal de Montréal pour son appui unanime

MONTRÉAL, le 19 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les présidences des commissions scolaires francophones de Montréal et l'ensemble de leurs élus scolaires tiennent à remercier les membres du Conseil municipal de Montréal pour leur appui unanime lors d'un vote tenu hier soir à l'hôtel de ville de Montréal. Les élus municipaux ont ainsi reconnu l'importance du rôle des élus scolaires et de la collaboration étroite qui existe actuellement entre les deux paliers de gouvernance.

« Les élus scolaires et les élus municipaux, que ces derniers soient de la ville-centre ou des arrondissements, maintiennent des liens de collaboration essentiels pour le développement de la vie communautaire de nos quartiers. Les écoles sont un élément essentiel de nos environnements urbains qui évoluent constamment. Nous devons être en mesure de continuer à travailler ensemble au bénéfice des citoyennes et des citoyens montréalais. », commente Catherine Harel Bourdon, présidente de la Commission scolaire de Montréal.

« Qu'il s'agisse des problèmes de capacité de nos écoles, notamment dus aux forts pourcentages de nouveaux arrivants dans certains de nos quartiers et aux nombreux projets d'ensembles résidentiels qui y amènent de nouvelles familles, ou encore d'enjeux aussi importants que la sécurité autour de nos écoles, la nécessité de maintenir des actions concertées entre les élus scolaires et municipaux devient chaque jour de plus en plus évidente », ajoute Diane Lamarche-Venne, présidente de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.

« L'appui des élus de la Ville de Montréal vient renforcer notre conviction que la réforme proposée avec le projet de loi 40 ne va pas dans la bonne direction, en ce sens qu'elle risque de diviser au lieu d'unir. Un travail énorme se fait au niveau local sur l'ensemble de l'île de Montréal entre nos deux paliers de gouvernance pour faire avancer les dossiers et s'assurer que les projets planifiés reflètent les spécificités de chaque milieu. C'est une richesse dont il ne faut surtout pas se départir. », conclut Miville Boudreault, président de la Commission scolaire Pointe-de-l'île.

SOURCE Commission scolaire de Montréal

Renseignements: Paul Gilbert, Conseiller stratégique, Bureau de la présidence, Commission scolaire de Montréal, 514 969-3633, gilbert.p@csdm.qc.ca

Related Links

https://csdm.ca/