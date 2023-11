LES ÉLEVEURS DE PORCS S'ENGAGENT POUR L'ÉQUITÉ, LA DIVERSITÉ ET L'INCLUSION

QUÉBEC, le 10 nov. 2023 /CNW/ - Les Éleveurs de porcs du Québec (ÉPQ) ont dévoilé, dans le cadre de leur assemblée semi-annuelle, leur engagement en matière d'équité, de diversité, et d'inclusion. Fruit d'une démarche qui reconnait les avantages de favoriser la mixité au sein de l'organisation, cet engagement témoigne la volonté des ÉPQ de réaliser une réflexion en profondeur et de s'inscrire en leader du mouvement au sein du milieu de l'agriculture.

L'engagement adopté permettra aux Éleveurs de porcs de mettre en place les bases d'un plan d'action pour être proactifs en matière d'équité, de diversité et d'inclusion, alors que l'organisation a à cœur que le secteur se dote de pratiques justes, équitables, saines et respectueuses. L'engagement proposé au sein de la Charte est le suivant :

Les Éleveurs de porcs du Québec se joignent à ceux et celles qui demandent la fin de la discrimination et des préjugés fondés sur le sexe, l'orientation sexuelle et l'identité de genre, le handicap, la religion et l'ethnie. Les Éleveurs de porcs du Québec s'engagent à défendre la diversité, l'équité et l'inclusion au sein du secteur porcin, afin de créer un environnement positif et inclusif qui mise sur l'acceptation des différences et valorise celles-ci dans l'organisation.

« Avec cette Charte, on vient définir clairement qu'il est important pour notre organisation de s'assurer que tous et toutes y trouvent une place et puisse participer à sa vie associative. Notre premier plan d'action portera principalement sur la place des femmes au sein de nos instances. Nous avons 32 % de nos membres qui sont des femmes et cela doit se refléter au sein de nos instances démocratiques. » confie le président des Éleveurs de porcs du Québec.

Les ÉPQ reconnaissent ainsi que dans un contexte où la société de consommateurs et de consommatrices est de plus en plus diversifiée, que la main-d'œuvre suit également cette tendance et que peu de diversité est observée au sein des personnes impliquées dans l'organisation, il importe de s'engager en la matière. Parmi les autres actions qui seront mises en place prochainement, mentionnons l'instauration d'une politique de rédaction inclusive pour les communications de l'organisation, la mise à jour du site web avec une section EDI, ainsi que des articles visant à valoriser la diversité au sein de l'organisation.

À propos des Éleveurs de porcs du Québec

Les Éleveurs de porcs du Québec représentent les intérêts de leurs 2 549 membres, répartis dans huit groupes régionaux. Au Québec, la filière porcine génère 3,7 milliards de dollars par an en valeur ajoutée à l'économie et emploie près de 38 000 personnes. Les Éleveurs de porcs du Québec se démarquent mondialement pour leur bonne performance environnementale. En comparaison aux principaux pays exportateurs de porcs, leur bilan en eau est 45 % moins élevé que la moyenne et leur bilan de GES est 25 % inférieur à la moyenne. Le porc du Québec répond à 80 % de la demande locale en viande de porc et est exporté dans plus de 67 pays et représente 5 % du commerce mondial du porc.

SOURCE Les Éleveurs de porcs du Québec

Renseignements: Renseignements et entrevues : Anne Cazavan, Conseillère aux communications, 438 265-0183