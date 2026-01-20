Deux distinctions honorifiques valorisant l'innovation, l'engagement et le leadership qui façonnent la filière porcine du Québec

LONGUEUIL, QC, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Les Éleveurs de porcs du Québec annoncent la création de deux nouvelles distinctions honorifiques : le Prix Jeannine-Bourque et le Prix Gordon-Thomson. Décernés pour la toute première fois en juin 2026, ces distinctions rendront hommage à des éleveurs es et des éleveurs dont l'influence aura contribué à forger un secteur porcin québécois prospère, pérenne et fier. La période de mise en candidature est maintenant ouverte.

M. Gordon Thomson 2e à partir de la gauche (Groupe CNW/Les Éleveurs de porcs du Québec)

« En lançant ces deux prix hommage, nous souhaitons reconnaître celles et ceux qui font avancer notre secteur, tout en nourrissant la fierté collective et en inspirant la relève. Ces distinctions s'inscrivent pleinement dans notre volonté d'affirmer le leadership des Éleveurs de porcs du Québec et de valoriser la profession », souligne Louis-Philippe Roy, président des Éleveurs de porcs du Québec.

Deux prix, deux héritages, une même vision

La vision des Éleveurs s'est construite grâce à des leaders d'exception qui ont contribué à en faire une référence en innovation et mobilisation au service d'une profession porcine durable. C'est pour célébrer ces parcours et poursuivre la concrétisation de cette vision que sont nés les prix Jeannine-Bourque et Gordon-Thomson.

Le Prix Jeannine-Bourque vise ainsi à reconnaître et célébrer le leadership et l'excellence entrepreneuriale dans la filière porcine. Ce prix est inspiré du parcours de Jeannine Bourque, pionnière du secteur, membre fondatrice des Éleveurs et première femme élue au sein de l'organisation. L'implication de Mme Bourque au conseil d'administration des Éleveurs était innovante à son époque, alors que seuls les hommes participaient à la vie démocratique de l'organisation. Cette distinction vise à mettre en lumière des personnes qui se démarquent par leur vision, leur esprit d'innovation et leur capacité à faire évoluer les pratiques, tant sur la performance technique que de la gestion d'entreprise.

Le Prix Gordon-Thomson, nommé en l'honneur du premier président des Éleveurs, souligne quant à lui un engagement syndical remarquable et des actions mobilisatrices ayant contribué de façon durable à la défense et à la promotion des intérêts collectifs des éleveurs et éleveuses. C'est grâce à son engagement et à sa détermination à fédérer les éleveurs et éleveuses de porcs de partout au Québec que le secteur porcin peut aujourd'hui compter sur une organisation forte, stable et reconnue pour son leadership et sa crédibilité. Il reconnaît des parcours marqués par la solidarité et l'impact sur l'ensemble de la profession.

Un appel de candidatures ouvert à toute la communauté porcine

Les personnes peuvent déposer leur candidature ou proposer une personne de leur milieu. Toutes les informations relatives aux critères d'admissibilité et au processus de sélection sont disponibles ICI.

La période de mise en candidature se déroule du 20 janvier au 31 mars 2026, à 23 h 59. Les lauréat.e.s seront honoré.e.s lors du Gala du 60e anniversaire des Éleveurs de porcs du Québec, le 4 juin 2026, au Manège militaire Voltigeurs de Québec.

À propos des Éleveurs de porcs du Québec

Les Éleveurs de porcs du Québec représentent les intérêts de leurs 2 445 membres, répartis dans huit groupes régionaux. Au Québec, la filière porcine génère 3,7 milliards $ en retombées économiques, dont bénéficient toutes les régions de la province, et elle emploie près de 38 000 personnes. Les Éleveurs de porcs du Québec se démarquent mondialement pour leur bonne performance environnementale. En comparaison aux principaux pays exportateurs de porcs, leur bilan en eau est 45 % moins élevé que la moyenne et leur bilan de GES est 25 % inférieur à la moyenne. Le porc du Québec répond à 80 % de la demande locale en viande fraiche de porc et est exporté dans plus de 70 pays, ce qui représente 5 % du commerce mondial du porc.

SOURCE Les Éleveurs de porcs du Québec

Renseignements : Tristan Deslauriers, directeur des relations publiques et secrétaire général, 819-388-3504 / [email protected]