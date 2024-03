Les Éleveurs de porcs du Québec déplorent un budget 2024-2025 insuffisant pour les entreprises du secteur

LONGUEUIL, QC, le 13 mars 2024 /CNW/ - Les Éleveurs de porcs du Québec déplorent que le budget 2024-2025 présenté hier par le ministre des Finances, M. Éric Girard, ne prévoit pas de mesures suffisantes pour répondre aux besoins pressants et importants des milliers d'éleveurs et éleveuses de porcs du Québec qui sont confrontés à un environnement d'affaires inédit.

« Nos éleveuses et éleveurs ont tenu à bout de bras la filière porcine en 2022 et 2023, notamment en acceptant de subir des baisses de prix importantes pour aider les abattoirs qui vivaient des moments financièrement difficiles. En 2024, ces mêmes entreprises continueront de vivre les contrecoups de ces baisses de prix. Nous avons présenté au gouvernement du Québec un plan de soutien des entreprises porcines et l'invitons aujourd'hui à travailler avec nous pour sa mise en œuvre », explique le président des Éleveurs de porcs du Québec, M. Louis-Philippe Roy.

En effet, pour les années 2022 et 2023, ce sont plus de 600 M$ que les fermes porcines ont reçu, notamment en compensation des baisses de prix en faveur des abattoirs. Pendant ces années, les éleveuses et éleveurs produisaient chaque porc, en moyenne, à 50$ de perte.

Les Éleveurs proposent aujourd'hui au gouvernement un plan de soutien et d'accompagnement des entreprises porcines dont les besoins financiers s'élèvent à 70 M$. Ce plan vise notamment à injecter rapidement des liquidités dans les entreprises porcines, à améliorer la productivité à la ferme, à soutenir les investissements pour le bien-être animal et à offrir de l'aide pour la santé psychologique des éleveuses et éleveurs.

Rappelons que la filière porcine québécoise génère des retombées économiques de l'ordre de 3,7 milliards de dollars et emploi près de 38 000 personnes.

Les Éleveurs joignent donc leur voix à celles d'autres productions agricoles et de l'Union des producteurs agricoles qui demandent un soutien juste et équitable en faveur de l'agriculture québécoise, vitale à l'économie du Québec et de ses régions.

