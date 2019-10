Les Éleveurs de dindon du Canada publient une lettre ouverte

C'est une fête qui donne envie de se rassembler. C'est une célébration qui souligne l'abondance des récoltes et l'importance des liens familiaux.

Puisque rien ne rassemble mieux les gens que la nourriture, le cœur des réjouissances est, bien entendu, un festin. Mais il y a aussi de la tradition dans ce repas, car la pièce maîtresse de ce festin a toujours été le dindon canadien.

Que ce soit avec une sauce hoisin ou aux cinq épices, en chili ou en curry, fusionnez simplement les saveurs qui vous plaisent avec le dindon canadien. Puis, placez-le au four et laissez-le mijoter quelques heures pour qu'il atteigne la perfection -- ce qui vous donne un peu plus temps pour relaxer et tout bonnement apprécier la précieuse compagnie des gens qui vous sont chère.

Pour l'Action de grâce, réunissez votre famille, mettez la table -- ou les tables -- et profitez de cette célébration où il y en a vraiment pour tous les goûts.

De notre famille à la vôtre,

Les Éleveurs de dindon du Canada et le Conseil canadien des transformateurs d'œufs et de volailles

À propos de l'organisation Les éleveurs de dindon du Canada

Les Éleveurs de dindon du Canada (ÉDC) est une organisation nationale qui représente les 500 et quelques éleveurs de dindon du pays. Créé en 1974 sous le régime fédéral de la Loi sur les offices des produits agricoles, l'Office prône la collaboration dans toute l'industrie canadienne du dindon, encourage la consommation de viande de dindon et administre le système de gestion de l'offre de dindon au Canada.

À propos du Conseil canadien des transformateurs d'œufs et de volailles

Le CCTOV est l'association nationale de l'industrie représentant les transformateurs de dindon et de poulet (primaires et de second cycle), les couvoirs, les classificateurs d'œufs et les transformateurs d'œufs au Canada. Le conseil nomme deux administrateurs en provenance du secteur de la transformation primaire de dindon et un provenant du secteur de la transformation de second cycle au conseil d'administration de l'ÉDC.

SOURCE Éleveurs de dindon du Canada

Renseignements: Contactez Gabrielle Lachance au 1 514 397-1703 ou par courriel à gabrielle@mopr.ca.