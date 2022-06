Les Éleveurs d'ovins du Québec (LEOQ) lance un projet pour le développement d'un outil novateur et unique dans le secteur agricole

LONGUEUIL, QC, le 30 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les Éleveurs d'ovins du Québec (LEOQ) obtiennent une aide financière majeure pour la réalisation du projet Agneau-info : Plateforme intelligente sur la mise en marché de l'agneau. L'annonce en a été faite aujourd'hui à la Bergerie de l'Estrie située à Coaticook.

Cette plateforme d'information permettra de prédire plusieurs semaines à l'avance le volume et le prix des agneaux disponibles sur les marchés.

Les producteurs d'agneaux disposent présentement de plus d'un million de données sous-utilisées et qui servaient jusqu'alors seulement à la traçabilité. Ce projet fera appel à l'intelligence artificielle et à la science des données afin de maximiser la rentabilité à la ferme. Le secteur ovin devient ainsi le premier secteur de production animale à utiliser les données à sa disposition pour prédire l'offre, la demande et les prix.

Dans le cadre de la réalisation de ce projet, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, l'honorable Marie Claude Bibeau, a annoncé aujourd'hui un investissement de 867 715 $, grâce au financement du Programme canadien des priorités stratégiques de l'agriculture (PCPSA), pour soutenir la compétitivité du secteur ovin canadien. Le financement, destiné aux Éleveurs d'ovins du Québec, est l'un des plus importants investissements jamais accordés à cette industrie par le gouvernement du Canada.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, M. André Lamontagne, a aussi annoncé une aide financière de 171 529 $ pour le projet, dans le cadre du Programme de développement sectoriel - volet 2 en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture. Il était représenté aujourd'hui par la députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert.

Ces fonds permettront de développer une plateforme virtuelle pour faciliter l'accès aux renseignements sur les marchés. Des données actuelles et des tendances futures seront présentées sous forme interactive et bilingue, notamment les volumes de vente et le prix moyen de la viande d'agneau vendue en épicerie, ainsi que les volumes et le prix moyen des agneaux vivants mis en marché.

Citations

« De la viande à la laine, en passant par les fromages, l'industrie ovine du Canada offre un large éventail de produits de grande qualité. Ce financement accordé aux Éleveurs d'ovins du Québec pour le secteur démontre le ferme appui de notre gouvernement à ces producteurs et transformateurs. Les renseignements qui seront rendus accessibles sur cette plateforme numérique leur permettront de mieux anticiper le marché, prévoir la production et accroître la compétitivité. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Je suis fière du soutien que notre gouvernement accorde à l'agroalimentaire, une industrie qui nous nourrit. Ce secteur majeur de notre économie est très actif dans ma circonscription. À la base de la richesse de toute société, il est nécessaire à toutes les autres activités. Des projets comme Agno-info contribuent assurément à l'essor et à la vitalité de l'ensemble des régions du Québec. »

- Mme Geneviève Hébert, députée de Saint-François

« Les Éleveurs d'ovins du Québec se réjouissent du développement d'une plateforme d'information sur les marchés dans le secteur ovin grâce à la participation financière du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral. L'accès à l'information sur les marchés demeure un enjeu prioritaire pour le secteur ovin, tant au Québec qu'au Canada. Nous croyons que cette nouvelle plateforme, développée avec de nombreux partenaires, permettra aux producteurs ovins de demeurer compétitifs dans les prochaines années. Cet outil contribuera également au développement économique de l'ensemble de la filière ovine canadienne. »

- M. Pierre Lessard, producteur d'ovins à Tingwick Président, Les Éleveurs d'ovins du Québec

À propos des Éleveurs ovins du Québec

Fondé en 1981, Les Éleveurs d'ovins du Québec est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de défendre les intérêts sociaux et économiques des producteurs d'ovins du Québec.

Le secteur ovin comprend la production d'agneaux pour la viande, la production de laine ainsi que la production de lait de brebis. Le Québec compte

890 producteurs d'agneaux répartis sur tout le territoire.

Le projet est élaboré en partenariat avec Agriculture et de l'Agroalimentaire Canada, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), Mitacs et une quarantaine de producteurs d'ovins québécois.

Le Programme canadien des priorités stratégiques de l'agriculture (PCPSA) est un investissement de 50,3 millions de dollars sur cinq ans visant à aider le secteur agricole à s'adapter et à demeurer concurrentiel.

Le Partenariat canadien pour l'agriculture représente un engagement de 3 milliards de dollars sur cinq ans de la part des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada qui appuie le secteur canadien des produits agroalimentaires et agro-industriels. Cela comprend un engagement de deux milliards de dollars dont les coûts sont partagés entre le gouvernement fédéral (60 %) et les gouvernements provinciaux et territoriaux (40 %), pour des programmes conçus et exécutés par les provinces et les territoires.

Liens additionnels

Les Éleveurs d'ovins du Québec

Programme canadien des priorités stratégiques de l'agriculture

Programme de développement sectoriel - volet 2.

