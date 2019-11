Les électrices et les électeurs de la circonscription de Jean-Talon sont invités à vérifier leur inscription sur la liste électorale

QUÉBEC, le 11 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Élections Québec invite les électrices et les électeurs de la circonscription de Jean-Talon à vérifier que leur nom se trouve sur la carte d'information qu'ils devaient recevoir par la poste au plus tard le 11 novembre. C'est là une façon simple de s'assurer qu'ils sont inscrits sur la liste électorale à l'adresse de leur domicile, une condition obligatoire pour voter.

Ils devraient effectuer cette vérification dès maintenant, car ils ne pourront pas s'inscrire ou modifier leur inscription le jour de l'élection. Ils peuvent aussi vérifier leur inscription en ligne, à l'adresse www.elections.quebec/verifiez, ou par téléphone, au 1 888 ÉLECTION.

S'inscrire ou modifier son inscription sur la liste électorale

Les électrices et les électeurs doivent s'inscrire sur la liste électorale à l'adresse de leur domicile, c'est-à-dire de leur résidence principale - par exemple, celle inscrite dans leur déclaration annuelle de revenus.

Les électrices et les électeurs qui souhaitent s'inscrire sur la liste électorale ou changer leur adresse peuvent le faire en personne dès aujourd'hui et d'ici le 28 novembre 2019, à 14 h. L'adresse où ils doivent se présenter et les heures d'ouverture se trouvent sur la carte d'information reçue par la poste et sur le site Web d'Élections Québec.

D'autres options permettent de s'inscrire ou de modifier son inscription. Visitez le site Web d'Élections Québec pour les découvrir et pour connaître les pièces justificatives à présenter.

Voter

En plus du jour de l'élection, le 2 décembre prochain, les électrices et les électeurs peuvent voter par anticipation le dimanche 24 et le lundi 25 novembre. Ils peuvent aussi voter au bureau du directeur du scrutin de la circonscription à certaines dates.

Pour plus d'information

Vous pouvez visiter le site Web www.elections.quebec pour en savoir plus. Vous pouvez aussi communiquer avec Élections Québec par téléphone, au 1 888 ÉLECTION, ou par texto, au VOTEQC (868372).

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de promouvoir les valeurs démocratiques québécoises.

Abonnez-vous à notre infolettre pour recevoir nos communiqués de presse par courriel.

SOURCE Directeur général des élections

Renseignements: Service aux médias, Élections Québec, 418 644-3320 ou 1 888 870-3320, servicemedias@dgeq.qc.ca

Related Links

http://www.dgeq.qc.ca