FARMINGTON HILLS, Mich., le 22 nov. 2023 /CNW/ - The American Concrete Institute (ACI), avec NEU : Un centre d'excellence d'ACI pour le ciment carboneutre (NEU) fera une importante annonce en matière de durabilité à la COP28, qui se tiendra du 30 novembre au 12 décembre 2023, à Dubaï, aux Émirats arabes unis. L'annonce fait partie d'un événement conjoint avec la Global Cement and Concrete Association (GCCA) le mercredi 6 décembre, de 11 h 45 à 12 h 45, heure locale, au pavillon de la GCCA.

Tony Nanni, président, American Concrete Institute, et Dean Frank, directeur général, NEU, parleront de questions de durabilité liées à l'environnement bâti et dévoileront une nouvelle ressource qui sera bientôt mise à la disposition de l'industrie de la construction de béton. Les participants à la COP28 sont invités à se rendre au pavillon de la GCCA pour les présentations.

« La durabilité est à l'avant-garde de nombreuses industries, mais le milieu de la construction de béton a une occasion remarquable et exceptionnelle de changer fondamentalement la façon dont les civilisations sont construites, a déclaré le président d'ACI, M. Nanni. ACI et NEU sont particulièrement bien placés pour mener à bien ces initiatives, et nous avons hâte de partager nos connaissances et de collaborer avec les organisations qui partagent cet intérêt. »

La Conférence des Parties à la Convention, également connue sous le nom de COP, est une initiative de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), et organise sa 28e réunion à la COP28 à Dubaï. La COP réunit les pays membres chaque année depuis près de trois décennies pour attirer l'attention du monde sur les changements climatiques, quantifier les changements et déterminer les programmes et les responsabilités pour ralentir l'augmentation des températures mondiales.

Établie en 2018, la GCCA vise à faire en sorte que le béton soit reconnu comme le matériau de construction durable de choix pour les besoins d'aujourd'hui et s'engage à bâtir un avenir de béton brillant, résilient et durable. GCCA est également un partenaire international d'ACI, car les organisations travaillent ensemble pour élaborer et diffuser de l'information sur le béton, les structures en béton et plus particulièrement sur la durabilité du béton.

Pour de plus amples renseignements sur les initiatives d'ACI et la participation à la COP28, veuillez visiter concrete.org.

Toujours progresser - L'American Concrete Institute est une autorité mondiale de premier plan en matière d'élaboration, de diffusion et d'adoption de normes consensuelles, de ressources techniques et de programmes d'éducation, de formation et de certification. Fondé en 1904, l'ACI a son siège social à Farmington Hills, au Michigan, aux États-Unis, avec un bureau régional à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et des centres de ressources en Californie du Sud, à Chicago et dans le Midwest, et dans la région mi-atlantique. Visitez concrete.org pour en savoir plus.

