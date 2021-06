Les EÉSAD réclament un chantier national sur le soutien à domicile

QUÉBEC, le 7 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) demande au gouvernement d'enfin entamer les travaux d'un chantier national pour effectuer un virage vers le soutien à domicile au Québec. « Il faut poser collectivement un geste rassembleur et fondateur », déclare J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD.

Tous les Québécois et les Québécoises constatent désormais l'inaccessibilité du soutien à domicile. Ce constat saute aux yeux, après un an de crise sanitaire, et grâce à l'engagement de personnalités telles qu'Annie-Soleil Proteau. Les données de la RAMQ indiquent que les personnes éligibles, au maximum de l'aide disponible, n'utilisent pourtant en moyenne, qu'une heure et quart de services par semaine. C'est l'équivalent d'une visite tous les 15 jours et ce chiffre est en constante diminution.

« Nos études démontrent que les programmes actuels ne permettent pas aux personnes en perte d'autonomie d'avoir accès à des services adéquats de soutien à domicile. Faute de quoi, elles se tournent vers l'hébergement alors que leur état ne l'exige pas. Pourtant, les montants qu'ils conviendraient d'ajouter, pour rendre le programme efficace, sont dérisoires par rapport à ce que coûte l'hébergement. Tout le monde est perdant », se désole monsieur Caron.

Chez moi pour la vie

Le Réseau de coopération des EÉSAD réclame donc un chantier national pour opérer ce virage vers le soutien à domicile. Il appelle toute la société à se mobiliser et entame les démarches pour déposer une pétition à l'Assemblée nationale. Il faut que le gouvernement donne suite aux recommandations du mémoire de réflexion « Chez moi pour la vie ».

« Nous devons refuser la fatalité du déménagement et la marchandisation de la prise en charge des aînés. Un modèle fondé sur la dignité et l'humanité est possible. Tout le monde est concerné et doit pouvoir choisir où il veut vieillir. Le Réseau de coopération des EÉSAD est prêt à relever ce défi et il déclare son engagement », de conclure J. Benoit Caron.

À propos du Réseau de coopération des EÉSAD

Les EÉSAD sont présentes dans les 17 régions administratives du Québec. Ces entreprises, administrées principalement par et pour leurs usagers et exploitées à des fins non lucratives, sont des organisations de proximité ancrées et voulues par leurs communautés. Elles offrent près de 7 millions d'heures de services à 100 000 personnes. Les EÉSAD emploient plus de 9 400 personnes, dont 8 700 préposées et préposés d'aide à domicile. Si vous désirez en savoir plus sur les EÉSAD, nous vous invitons à visiter notre portail Web : https://aidechezsoi.com.

SOURCE Réseau de coopération des EÉSAD

Renseignements: Source : Quentin Maridat, Conseiller aux affaires publiques, 418 622-1001, poste 225; Information : J. Benoit Caron, Directeur général, 418 717-8882