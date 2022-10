Les Éditions E.T.C. sont heureuses d'annoncer la publication du 27e ouvrage de l'auteure de renom, Lise Bourbeau, Les 5 grands besoins des enfants nouveaux.

MONTREAL, le 11 oct. 2022 /CNW Telbec/ - LISE BOURBEAU, mère, grand-mère et arrière-grand-mère, nous partage tout ce qu'elle a appris grâce à l'observation et l'application de son enseignement avec ses enfants et petits-enfants, mais surtout ce qui donne de bons et moins bons résultats dans les relations avec eux.

Les 5 grands besoins des enfants nouveaux - Lise Bourbeau

Ce livre vous révélera les cinq plus grands besoins des enfants nouveaux et vous aidera à travers de nombreux conseils pratiques à comprendre comment écouter ces besoins, ce qui bénéficiera aux enfants et à vous-même. Vous vous rendrez compte à quel point le fait de côtoyer un enfant nouveau vous aidera personnellement à mieux vivre tous les changements de notre époque.

Ce livre est destiné à toute personne qui vit des difficultés avec un enfant (ou un enfant devenu adulte) et vise à aider chacun à vivre son rôle d'éducateur, de parent ou même de grand-parent dans la joie, la facilité et surtout le lâcher-prise. Parce qu'il existe une grande différence entre les deux dernières générations, il est important d'utiliser de nouvelles méthodes afin d'obtenir de nouveaux résultats!

Lise Bourbeau est une auteure de réputation internationale depuis 1987 et possède 27 livres à son actif. Ses ouvrages sont traduits dans 24 langues et les ventes à travers le monde atteignent plus de 7,2 millions d'exemplaires. Plusieurs sont semaine après semaine parmi les meilleurs vendeurs sur les palmarès de la FNAC et sur amazon.fr. Quelques-uns de ses titres tels que : Écoute Ton Corps, ton plus grand ami sur la Terre et Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, sont de grands best-sellers et se sont tous deux vendus à plus d'un million d'exemplaires.

